Checkrr é um scanner de integridade de biblioteca de código aberto que protege grandes coleções de multimédia contra corrupção silenciosa. Executa verificações de ffprobe, magic-number e mimetype em cada ficheiro de vídeo, áudio e legendas na sua biblioteca, depois faz o hash dos ficheiros verificados numa base de dados bbolt para que futuras verificações ignorem conteúdo já validado e sejam concluídas em minutos em vez de horas.

Quando um ficheiro falha a inspeção, o Checkrr conecta-se à stack arr que já executa — Sonarr, Radarr ou Lidarr — apaga a cópia danificada e aciona um novo download através do serviço correspondente. Alojar o Checkrr por conta própria mantém o seu inventário de multimédia sob o seu próprio controlo, sem limites de API de terceiros e sem custos contínuos.