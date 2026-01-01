Implemente o Checkrr com instalação de um clique.
Analisar bibliotecas Plex e Jellyfin para ficheiros multimédia corrompidos e substituir automaticamente ficheiros danificados através de Sonarr, Radarr e Lidarr.
Escolha um plano VPS para Checkrr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Checkrr
Checkrr é um scanner de integridade de biblioteca de código aberto que protege grandes coleções de multimédia contra corrupção silenciosa. Executa verificações de ffprobe, magic-number e mimetype em cada ficheiro de vídeo, áudio e legendas na sua biblioteca, depois faz o hash dos ficheiros verificados numa base de dados bbolt para que futuras verificações ignorem conteúdo já validado e sejam concluídas em minutos em vez de horas.
Quando um ficheiro falha a inspeção, o Checkrr conecta-se à stack arr que já executa — Sonarr, Radarr ou Lidarr — apaga a cópia danificada e aciona um novo download através do serviço correspondente. Alojar o Checkrr por conta própria mantém o seu inventário de multimédia sob o seu próprio controlo, sem limites de API de terceiros e sem custos contínuos.
Principais características de Checkrr
ffprobe verificações de integridade
Deteta ficheiros truncados, mal rotulados e não reproduzíveis que o Plex e o Jellyfin ignoram silenciosamente durante a reprodução.
Sonarr Radarr Lidarr
Remove ficheiros corrompidos e desencadeia um novo download através da sua stack arr existente, sem intervenção manual.
Reanálises rápidas baseadas em hash
Armazena hashes de ficheiros numa base de dados bbolt para que as verificações repetidas ignorem o conteúdo verificado e terminem em bibliotecas de vários terabytes em minutos.
Suporte a arrays multi-instância
Conecta-se a várias instâncias Sonarr e Radarr ao mesmo tempo, com mapeamentos de caminho por instância para bibliotecas 4K, de anime e padrão.
Notificações integradas
Envia resultados para Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP e Healthchecks para análises agendadas não supervisionadas.
Por que executar Checkrr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Postiz
Plataforma de agendamento de redes sociais de código aberto com criação de conteúdo impulsionada por IA