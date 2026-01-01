Implemente o PentAGI com instalação num clique.
Sistema de agente de IA totalmente autónomo que executa tarefas complexas de testes de penetração a partir de um único painel de controlo autoalojado.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PentAGI
PentAGI é um sistema de agentes de IA totalmente autónomo que executa tarefas complexas de testes de penetração sem supervisão humana constante. Orquestra agentes de IA especializados — planeadores, investigadores, programadores e pentesters — que raciocinam sobre um alvo, escolhem as ferramentas certas e as executam dentro de contentores Docker isolados para descobrir e validar vulnerabilidades.
Ligue as suas próprias chaves OpenAI, Anthropic ou Google Gemini e o PentAGI conduz todo o processo, do reconhecimento à elaboração de relatórios, utilizando uma base de conhecimento pesquisável apoiada por uma base de dados pgvector e um web scraper integrado. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém os dados de análise sensíveis, credenciais e descobertas inteiramente na sua infraestrutura, em vez de num serviço de segurança de terceiros.
Principais características de PentAGI
Agentes de IA autónomos
Planeador, investigador, programador e agentes de pentest colaboram para realizar projetos completos sem intervenção humana passo a passo.
Traga o seu próprio LLM
Ligue modelos OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek ou Ollama locais e mude de fornecedor sempre que desejar.
Execução isolada de ferramenta
Os agentes iniciam contentores Docker descartáveis para executar ferramentas de segurança, mantendo cada comando isolado do anfitrião.
Base de conhecimento Vector
Uma base de dados pgvector integrada fornece aos agentes memória de longo prazo de descobertas, alvos e passos anteriores ao longo de uma tarefa.
Pesquisa web integrada
Um raspador e conectores de pesquisa integrados permitem aos agentes reunir exploits, avisos e documentação a pedido.
Por que executar PentAGI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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