PentAGI é um sistema de agentes de IA totalmente autónomo que executa tarefas complexas de testes de penetração sem supervisão humana constante. Orquestra agentes de IA especializados — planeadores, investigadores, programadores e pentesters — que raciocinam sobre um alvo, escolhem as ferramentas certas e as executam dentro de contentores Docker isolados para descobrir e validar vulnerabilidades.

Ligue as suas próprias chaves OpenAI, Anthropic ou Google Gemini e o PentAGI conduz todo o processo, do reconhecimento à elaboração de relatórios, utilizando uma base de conhecimento pesquisável apoiada por uma base de dados pgvector e um web scraper integrado. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém os dados de análise sensíveis, credenciais e descobertas inteiramente na sua infraestrutura, em vez de num serviço de segurança de terceiros.