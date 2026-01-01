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Sistema de agente de IA totalmente autónomo que executa tarefas complexas de testes de penetração a partir de um único painel de controlo autoalojado.

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Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com PentAGI

PentAGI é um sistema de agentes de IA totalmente autónomo que executa tarefas complexas de testes de penetração sem supervisão humana constante. Orquestra agentes de IA especializados — planeadores, investigadores, programadores e pentesters — que raciocinam sobre um alvo, escolhem as ferramentas certas e as executam dentro de contentores Docker isolados para descobrir e validar vulnerabilidades.

Ligue as suas próprias chaves OpenAI, Anthropic ou Google Gemini e o PentAGI conduz todo o processo, do reconhecimento à elaboração de relatórios, utilizando uma base de conhecimento pesquisável apoiada por uma base de dados pgvector e um web scraper integrado. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém os dados de análise sensíveis, credenciais e descobertas inteiramente na sua infraestrutura, em vez de num serviço de segurança de terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de PentAGI

Agentes de IA autónomos

Planeador, investigador, programador e agentes de pentest colaboram para realizar projetos completos sem intervenção humana passo a passo.

Traga o seu próprio LLM

Ligue modelos OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek ou Ollama locais e mude de fornecedor sempre que desejar.

Execução isolada de ferramenta

Os agentes iniciam contentores Docker descartáveis para executar ferramentas de segurança, mantendo cada comando isolado do anfitrião.

Base de conhecimento Vector

Uma base de dados pgvector integrada fornece aos agentes memória de longo prazo de descobertas, alvos e passos anteriores ao longo de uma tarefa.

Pesquisa web integrada

Um raspador e conectores de pesquisa integrados permitem aos agentes reunir exploits, avisos e documentação a pedido.

Por que executar PentAGI na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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