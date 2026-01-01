Implemente Hiccup com uma instalação de um clique.
Uma página inicial rápida e estática para organizar os seus links e marcadores mais importantes num só lugar.
Escolha um plano VPS para Hiccup
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Hiccup
Hiccup é uma página inicial estática leve e de código aberto, projetada para colocar os seus links mais usados em destaque. Construída como uma aplicação React servida por Nginx, não requer base de dados nem backend — apenas um ficheiro de configuração JSON que pode editar diretamente ou gerir através do editor de configuração integrado. Cartões em destaque, categorias organizadas e uma poderosa barra de pesquisa multi-fornecedor tornam extremamente rápido saltar para qualquer marcador a partir de um único separador.
Alojamento próprio do Hiccup no seu próprio VPS significa que os seus marcadores permanecem privados, carregam instantaneamente a partir de ficheiros estáticos e permanecem acessíveis a partir de qualquer dispositivo. Com suporte PWA, atalhos de teclado, gestão de links por arrastar e largar, e modo de apenas leitura para ecrãs partilhados, o Hiccup adapta-se igualmente bem como uma página inicial de navegador pessoal ou um painel de controlo doméstico para serviços partilhados.
Principais características de Hiccup
Pesquisa Multi-Fornecedor
Pesquise em Google, DuckDuckGo, Amazon e fornecedores personalizados simultaneamente, ou salte diretamente para um link guardado por nome ou etiqueta.
Editor de configuração JSON
Gerencie o painel de controlo completo através de um editor de configuração integrado – carregue a partir de um URL ou ficheiro local, pré-visualize várias configurações e descarregue cópias de segurança a qualquer momento.
Arrastar e Largar Links
Adicione ou atualize ligações e fundos de cartão arrastando URLs ou imagens de outra janela do navegador diretamente para qualquer cartão.
Navegação por teclado
O suporte completo a atalhos de teclado permite abrir links, alternar o modo de edição e navegar no painel de controlo sem tocar no rato.
PWA e Pronto para dispositivos móveis
Instale o Hiccup como uma Aplicação Web Progressiva em qualquer dispositivo para acesso rápido e direto no ecrã inicial a todos os seus marcadores a partir do ambiente de trabalho ou telemóvel.
Por que executar Hiccup na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.