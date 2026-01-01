Hiccup é uma página inicial estática leve e de código aberto, projetada para colocar os seus links mais usados em destaque. Construída como uma aplicação React servida por Nginx, não requer base de dados nem backend — apenas um ficheiro de configuração JSON que pode editar diretamente ou gerir através do editor de configuração integrado. Cartões em destaque, categorias organizadas e uma poderosa barra de pesquisa multi-fornecedor tornam extremamente rápido saltar para qualquer marcador a partir de um único separador.

Alojamento próprio do Hiccup no seu próprio VPS significa que os seus marcadores permanecem privados, carregam instantaneamente a partir de ficheiros estáticos e permanecem acessíveis a partir de qualquer dispositivo. Com suporte PWA, atalhos de teclado, gestão de links por arrastar e largar, e modo de apenas leitura para ecrãs partilhados, o Hiccup adapta-se igualmente bem como uma página inicial de navegador pessoal ou um painel de controlo doméstico para serviços partilhados.