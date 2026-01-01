Implemente o Grocy numa instalação com um clique.
Aplicação autoalojada de gestão de bens alimentares e domésticos para o acompanhamento do inventário de alimentos, das datas de validade e das listas de compras.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Grocy
Grocy é um sistema de gestão doméstica baseado na web, construído em torno do inventário de alimentos. Ele monitoriza o que possui, quando expira e quanto consome, depois utiliza esses dados para gerar listas de compras precisas, prevenir o desperdício e ajudar a planear receitas a partir de ingredientes já existentes na despensa.
O autoalojamento no seu VPS significa que os seus dados de inventário doméstico permanecem privados, acessíveis a partir de todos os dispositivos familiares, seja em casa ou na loja, e nunca estão vinculados a uma subscrição ou encerrados por um fornecedor. A pilha leve de PHP e SQLite funciona confortavelmente ao lado de outros serviços, mesmo num VPS modesto.
Principais características de Grocy
Acompanhamento da Data de Validade
Registe as datas de compra e validade de cada produto para que o Grocy possa alertar antes que os itens se estraguem, reduzindo o desperdício alimentar em toda a casa.
Listas de compras inteligentes
As listas de compras são geradas automaticamente a partir dos requisitos das receitas e dos limites mínimos de stock, para que compre apenas o que realmente precisa.
Leitura de códigos de barras
Digitalize códigos de barras de produtos a partir de qualquer navegador móvel para consultar e registar itens instantaneamente, sem ter de digitar os nomes dos produtos ou as quantidades manualmente.
Gestão de Receitas
Armazene receitas com as quantidades dos ingredientes e deixe o Grocy verificar o stock atual antes de adicionar exatamente o que falta à lista de compras.
Integração de Automação Doméstica
Uma REST API completa permite integrações com o Home Assistant, aplicações de leitura de códigos de barras e outras ferramentas autoalojadas para um fluxo de trabalho doméstico totalmente automatizado.
Por que executar Grocy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.