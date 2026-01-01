Grocy é um sistema de gestão doméstica baseado na web, construído em torno do inventário de alimentos. Ele monitoriza o que possui, quando expira e quanto consome, depois utiliza esses dados para gerar listas de compras precisas, prevenir o desperdício e ajudar a planear receitas a partir de ingredientes já existentes na despensa.

O autoalojamento no seu VPS significa que os seus dados de inventário doméstico permanecem privados, acessíveis a partir de todos os dispositivos familiares, seja em casa ou na loja, e nunca estão vinculados a uma subscrição ou encerrados por um fornecedor. A pilha leve de PHP e SQLite funciona confortavelmente ao lado de outros serviços, mesmo num VPS modesto.