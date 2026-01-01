ThingsBoard é uma plataforma IoT de código aberto que gere todo o ciclo de vida de implementações de dispositivos conectados — desde o aprovisionamento de dispositivos e gestão de credenciais até à ingestão de telemetria em tempo real, processamento de eventos complexos e visualização de painéis personalizados. Suporta os protocolos MQTT, HTTP e CoAP de forma nativa, tornando-o compatível com praticamente qualquer microcontrolador, sensor industrial ou gateway.

O autoalojamento do ThingsBoard no seu próprio VPS significa que os dados dos seus dispositivos nunca saem da sua infraestrutura — crucial para implementações industriais, médicas e de edifícios inteligentes sujeitas a requisitos de soberania de dados. Com suporte multi-inquilino, uma única instância do ThingsBoard pode servir ambientes isolados para diferentes equipas, clientes ou projetos.