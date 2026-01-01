Implemente ThingsBoard em instalação de um clique.
Plataforma IoT de código aberto para gestão de dispositivos, recolha de telemetria em tempo real e visualização de painéis personalizados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ThingsBoard
ThingsBoard é uma plataforma IoT de código aberto que gere todo o ciclo de vida de implementações de dispositivos conectados — desde o aprovisionamento de dispositivos e gestão de credenciais até à ingestão de telemetria em tempo real, processamento de eventos complexos e visualização de painéis personalizados. Suporta os protocolos MQTT, HTTP e CoAP de forma nativa, tornando-o compatível com praticamente qualquer microcontrolador, sensor industrial ou gateway.
O autoalojamento do ThingsBoard no seu próprio VPS significa que os dados dos seus dispositivos nunca saem da sua infraestrutura — crucial para implementações industriais, médicas e de edifícios inteligentes sujeitas a requisitos de soberania de dados. Com suporte multi-inquilino, uma única instância do ThingsBoard pode servir ambientes isolados para diferentes equipas, clientes ou projetos.
Principais características de ThingsBoard
Painéis em tempo real
Crie painéis personalizados com dezenas de tipos de widgets – gráficos, medidores, mapas e tabelas – que se atualizam em tempo real à medida que os dispositivos enviam telemetria.
Motor de Regras Visual
Processa dados de dispositivos com um editor de cadeia de regras de arrastar e largar que aciona alarmes, transforma cargas úteis e encaminha eventos para sistemas externos.
Conectividade de Dispositivos MQTT
Ligue sensores e microcontroladores através de MQTT, HTTP ou CoAP utilizando tokens de acesso por dispositivo, sem a necessidade de um broker adicional.
Gestão de Frota de Dispositivos
Organize dispositivos em grupos, atribua atributos partilhados, gira as atualizações de firmware e monitorize o estado dos dispositivos em toda a sua frota.
Suporte multi-inquilino
Crie contas de cliente isoladas com os seus próprios dispositivos, dashboards e funções de utilizador – ideal para empresas de produtos que gerem implementações de clientes.
Alarmes e Notificações
Defina alertas de limiar ou baseados em regras que enviam notificações por email, webhook ou plataforma quando as condições do dispositivo são cumpridas.
Por que executar ThingsBoard na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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