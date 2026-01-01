Implemente SolidInvoice com a instalação de um clique.
Aplicação de faturação de código aberto baseada em Symfony para freelancers e pequenas empresas gerirem clientes, orçamentos e pagamentos.
Escolha um plano VPS para SolidInvoice
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SolidInvoice
SolidInvoice é uma aplicação de faturação de código aberto construída sobre o framework Symfony, projetada para freelancers, consultores e pequenas empresas que precisam de uma ferramenta de faturação limpa e focada, sem taxas mensais de SaaS. Abrange todo o fluxo de trabalho do orçamento à cobrança: gerir clientes e contactos, enviar orçamentos que se convertem em faturas, acompanhar pagamentos e configurar impostos e moedas para corresponder à sua jurisdição.
O autoalojamento do SolidInvoice no seu próprio VPS mantém os registos de clientes, o histórico de faturas e os dados de pagamento numa infraestrutura que controla — sem preços por utilizador, sem taxas por fatura e sem acesso de terceiros a informações financeiras sensíveis. Um assistente de primeira execução guia-o através da configuração da base de dados e da criação da conta de administrador inicial, e o serviço MySQL incluído armazena todos os dados transacionais por trás de HTTPS gerido por Traefik desde a primeira implementação.
Principais características de SolidInvoice
Orçamentos e faturas
Emita orçamentos profissionais que se convertem em faturas com um clique, eliminando a entrada de dados duplicados em todo o fluxo de trabalho de vendas para faturação.
Gestão de Clientes
Acompanhe clientes, contactos e saldos de crédito num diretório central com histórico de faturas por cliente e saldos em dívida.
Faturas recorrentes
Agende faturas recorrentes para clientes com avença e faturação por subscrição, com geração automática no ciclo que definir.
Acompanhamento de Pagamento
Registar pagamentos parciais e totais contra faturas, com suporte integrado para gateways de pagamento integráveis como Stripe e PayPal.
Multimoeda e imposto
Faturar clientes internacionais na sua moeda local e configurar múltiplas taxas de imposto para gerir IVA, GST e estruturas fiscais regionais.
Construído em Symfony
Desenvolvido pelo maduro framework PHP Symfony, oferecendo uma base estável e extensível com um histórico de manutenção a longo prazo.
Por que executar SolidInvoice na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.