SolidInvoice é uma aplicação de faturação de código aberto construída sobre o framework Symfony, projetada para freelancers, consultores e pequenas empresas que precisam de uma ferramenta de faturação limpa e focada, sem taxas mensais de SaaS. Abrange todo o fluxo de trabalho do orçamento à cobrança: gerir clientes e contactos, enviar orçamentos que se convertem em faturas, acompanhar pagamentos e configurar impostos e moedas para corresponder à sua jurisdição.

O autoalojamento do SolidInvoice no seu próprio VPS mantém os registos de clientes, o histórico de faturas e os dados de pagamento numa infraestrutura que controla — sem preços por utilizador, sem taxas por fatura e sem acesso de terceiros a informações financeiras sensíveis. Um assistente de primeira execução guia-o através da configuração da base de dados e da criação da conta de administrador inicial, e o serviço MySQL incluído armazena todos os dados transacionais por trás de HTTPS gerido por Traefik desde a primeira implementação.