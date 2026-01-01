TimescaleDB estende o PostgreSQL com capacidades nativas de séries temporais, empacotando hypertables, particionamento automático, agregações contínuas e compressão avançada sobre o motor SQL que as equipas já conhecem. Como é PostgreSQL na sua essência, cada driver, ORM, ferramenta de BI e extensão existentes — incluindo PostGIS e pg_vector — continuam a funcionar sem alterações.

Hospedar o TimescaleDB no seu próprio VPS mantém telemetria de alto volume, fluxos de sensores IoT e dados financeiros de tick sob o seu controlo, sem preços por ponto de dados ou taxas de saída. A imagem HA inclui Patroni e ferramentas comuns do PostgreSQL, oferecendo-lhe uma base pronta para produção para cargas de trabalho de métricas, monitorização e análise.