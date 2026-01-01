Implemente o TimescaleDB com instalação de um clique.
Base de dados de séries temporais construída em PostgreSQL – combinando a familiaridade com SQL com a escala e a velocidade de uma TSDB concebida para o efeito.
Escolha um plano VPS para TimescaleDB
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com TimescaleDB
TimescaleDB estende o PostgreSQL com capacidades nativas de séries temporais, empacotando hypertables, particionamento automático, agregações contínuas e compressão avançada sobre o motor SQL que as equipas já conhecem. Como é PostgreSQL na sua essência, cada driver, ORM, ferramenta de BI e extensão existentes — incluindo PostGIS e pg_vector — continuam a funcionar sem alterações.
Hospedar o TimescaleDB no seu próprio VPS mantém telemetria de alto volume, fluxos de sensores IoT e dados financeiros de tick sob o seu controlo, sem preços por ponto de dados ou taxas de saída. A imagem HA inclui Patroni e ferramentas comuns do PostgreSQL, oferecendo-lhe uma base pronta para produção para cargas de trabalho de métricas, monitorização e análise.
Principais características de TimescaleDB
Hypertables
Particiona automaticamente dados de séries temporais em blocos para inserções e consultas rápidas à escala de milhares de milhões de linhas, sem alterar a forma como escreve SQL.
Compressão nativa
A compressão orientada a colunas tipicamente reduz os dados históricos em mais de 90%, diminuindo os custos de armazenamento e mantendo a rapidez na atualização e consulta das linhas recentes.
Agregados contínuos
Rollups materializados atualizam-se incrementalmente em segundo plano, para que os painéis de controlo com meses ou anos de dados brutos se mantenham responsivos em menos de um segundo.
Compatibilidade total com PostgreSQL
Funciona com todos os clientes PostgreSQL, ORM e extensões — incluindo PostGIS para dados geoespaciais e pg_vector para embeddings de IA — com zero esforço de migração.
Políticas de retenção de dados
Elimine ou reduza a amostragem de blocos antigos automaticamente, de acordo com um agendamento, mantendo os dados ativos em armazenamento rápido e cumprindo os requisitos de retenção de conformidade.
Por que executar TimescaleDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.