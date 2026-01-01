GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) é um servidor API REST de código aberto que se conecta ao WhatsApp através do protocolo multidispositivo. Ele fornece uma interface web limpa para gerir sessões do WhatsApp e uma API REST completa para enviar mensagens, gerir contactos e processar webhooks — tudo a partir do seu próprio servidor.

Autoalojar o GoWA no seu VPS garante que os seus dados de sessão do WhatsApp permaneçam privados, que a sua API não tenha limites de taxa de fornecedores terceiros e que mantenha controlo total sobre o encaminhamento de mensagens e as integrações de webhook.