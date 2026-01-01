Implemente o GoWA com instalação em um clique.
WhatsApp REST API e interface web leves, construídas com Go para automação de mensagens multi-dispositivo.
Escolha um plano VPS para GoWA
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) é um servidor API REST de código aberto que se conecta ao WhatsApp através do protocolo multidispositivo. Ele fornece uma interface web limpa para gerir sessões do WhatsApp e uma API REST completa para enviar mensagens, gerir contactos e processar webhooks — tudo a partir do seu próprio servidor.
Autoalojar o GoWA no seu VPS garante que os seus dados de sessão do WhatsApp permaneçam privados, que a sua API não tenha limites de taxa de fornecedores terceiros e que mantenha controlo total sobre o encaminhamento de mensagens e as integrações de webhook.
Principais características de GoWA
REST API
API HTTP completa para enviar mensagens de texto, imagens, documentos e localização programaticamente a partir de qualquer linguagem ou ferramenta.
Suporte para vários dispositivos
Conecte várias contas WhatsApp a uma única instância de servidor sem precisar de ligações telefónicas separadas.
Interface Web
Interface web integrada para leitura de códigos QR, gestão de sessões e testar chamadas de API sem escrever código.
Integração de Webhook
Encaminhe as mensagens recebidas para os seus próprios endpoints para automação de chatbot, integração de CRM ou fluxos de trabalho de notificação.
Autenticação básica
Proteja a API e a interface web com credenciais de utilizador e palavra-passe para evitar acesso não autorizado.
Por que executar GoWA na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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