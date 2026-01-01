Implemente WAHA numa instalação com um clique.
API HTTP do WhatsApp autoalojada que permite enviar e receber mensagens através de uma interface REST simples.
Escolha um plano VPS para WAHA
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WAHA
WAHA (API HTTP do WhatsApp) é um servidor de API REST de código aberto que envolve o WhatsApp Web numa interface HTTP limpa, para que qualquer aplicação ou serviço possa enviar mensagens, receber eventos e gerir sessões sem dependências de navegador ou custos de cloud de terceiros. Suporta múltiplos backends de motor — este modelo utiliza o motor NOWEB, que comunica diretamente via WebSocket sem iniciar um navegador, tornando-o leve e eficiente em recursos de VPS.
O autoalojamento do WAHA mantém os seus dados de sessão do WhatsApp, conteúdo de mensagens e integrações de webhook sob o seu controlo total. Ligue o seu CRM, chatbot, helpdesk ou ferramenta interna ao WhatsApp em minutos, utilizando chamadas HTTP padrão, com um painel web integrado e uma interface Swagger UI interativa incluídos de imediato.
Principais características de WAHA
API REST para WhatsApp
Envie e receba mensagens do WhatsApp, multimédia e eventos através de uma API REST documentada, acessível a partir de qualquer linguagem ou framework.
Painel de controlo web integrado
Gerir sessões, digitalizar códigos QR e monitorizar atividade através de uma UI web sem escrever qualquer código.
Streaming de eventos Webhook
Envie mensagens recebidas e atualizações de estado para os seus próprios endpoints com filtros de eventos configuráveis e cabeçalhos personalizados.
Persistência de sessão
As sessões sobrevivem automaticamente a reinícios de contentores – não é necessário voltar a digitalizar o QR após um reinício ou atualização.
Tratamento de ficheiros multimédia
Enviar e receber imagens, documentos, notas de voz e ficheiros de vídeo com armazenamento local integrado para multimédia recebida.
Por que executar WAHA na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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