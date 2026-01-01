WAHA (API HTTP do WhatsApp) é um servidor de API REST de código aberto que envolve o WhatsApp Web numa interface HTTP limpa, para que qualquer aplicação ou serviço possa enviar mensagens, receber eventos e gerir sessões sem dependências de navegador ou custos de cloud de terceiros. Suporta múltiplos backends de motor — este modelo utiliza o motor NOWEB, que comunica diretamente via WebSocket sem iniciar um navegador, tornando-o leve e eficiente em recursos de VPS.

O autoalojamento do WAHA mantém os seus dados de sessão do WhatsApp, conteúdo de mensagens e integrações de webhook sob o seu controlo total. Ligue o seu CRM, chatbot, helpdesk ou ferramenta interna ao WhatsApp em minutos, utilizando chamadas HTTP padrão, com um painel web integrado e uma interface Swagger UI interativa incluídos de imediato.