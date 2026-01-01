Implemente o Duplicati com instalação num clique.
Cliente de backup de código aberto que cria backups encriptados e incrementais para armazenamento na cloud e servidores remotos com uma interface web simples.
Escolha um plano VPS para Duplicati
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Duplicati
Duplicati é um cliente de cópia de segurança gratuito e de código aberto que encripta dados com AES-256 antes de enviar cópias de segurança incrementais, deduplicadas e comprimidas para mais de 20 backends de armazenamento — incluindo Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 e protocolos padrão como SFTP e WebDAV. Como tudo é encriptado do lado do cliente, os seus dados permanecem privados mesmo quando armazenados em serviços de nuvem de terceiros.
Uma interface web limpa torna simples configurar tarefas de cópia de segurança, definir políticas de retenção, verificar a integridade da cópia de segurança e monitorizar execuções agendadas. A deduplicação ao nível de bloco e a compressão mantêm os custos de armazenamento baixos mesmo para grandes conjuntos de dados. Autoalojar o Duplicati num VPS oferece-lhe um motor de cópia de segurança fiável e sempre ativo que executa tarefas agendadas de forma consistente sem depender de um computador pessoal estar ligado.
Principais características de Duplicati
Encriptação AES-256 do lado do cliente
Encripta todos os dados antes de saírem do seu servidor, para que as cópias de segurança em armazenamento na cloud de terceiros permaneçam totalmente privadas.
20+ backends de armazenamento
Suporta Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV, e muitos mais destinos a partir de uma única interface.
Incremental e desduplicado
Carrega apenas os blocos alterados após a primeira cópia de segurança, reduzindo drasticamente a utilização de armazenamento e a largura de banda de carregamento em trabalhos subsequentes.
Horário flexível
Configure janelas de backup automatizadas com políticas de retenção que expiram automaticamente pontos de restauro antigos para gerir os custos de armazenamento.
Verificação de backup
Testa periodicamente a integridade da cópia de segurança através da restauração e comparação de dados, detetando corrupção silenciosa antes que se torne um problema de recuperação.
Por que executar Duplicati na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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