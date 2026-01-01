Duplicati é um cliente de cópia de segurança gratuito e de código aberto que encripta dados com AES-256 antes de enviar cópias de segurança incrementais, deduplicadas e comprimidas para mais de 20 backends de armazenamento — incluindo Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 e protocolos padrão como SFTP e WebDAV. Como tudo é encriptado do lado do cliente, os seus dados permanecem privados mesmo quando armazenados em serviços de nuvem de terceiros.

Uma interface web limpa torna simples configurar tarefas de cópia de segurança, definir políticas de retenção, verificar a integridade da cópia de segurança e monitorizar execuções agendadas. A deduplicação ao nível de bloco e a compressão mantêm os custos de armazenamento baixos mesmo para grandes conjuntos de dados. Autoalojar o Duplicati num VPS oferece-lhe um motor de cópia de segurança fiável e sempre ativo que executa tarefas agendadas de forma consistente sem depender de um computador pessoal estar ligado.