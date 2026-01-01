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Líder em CMS headless de código aberto que gera automaticamente APIs REST e GraphQL a partir de modelos de conteúdo com um painel de administração personalizável.

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2 núcleos de vCPU
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100 GB de espaço em disco NVMe
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KVM 4
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KVM 8
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KVM 1
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Strapi

O Strapi é o CMS headless de código aberto mais popular do mundo, com a confiança de mais de 800 000 programadores. Fornece um backend de gestão de conteúdo totalmente personalizável com um painel de administração intuitivo de arrastar e largar, APIs REST e GraphQL geradas automaticamente e um rico ecossistema de plugins. Ao contrário dos CMSs tradicionais que acoplam o conteúdo a um frontend fixo, o Strapi entrega conteúdo a qualquer canal — websites, aplicações móveis, dispositivos IoT — através de APIs padrão.

O autoalojamento do Strapi no seu VPS elimina os preços por utilizador e os limites de taxa de API impostos por fornecedores de CMS geridos, ao mesmo tempo que lhe dá controlo total sobre a sua arquitetura de conteúdo, armazenamento de dados e configuração de plugins. Este modelo emparelha o Strapi com o PostgreSQL 16 para uma fiabilidade pronta para produção.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Strapi

APIs geradas automaticamente

O Strapi cria endpoints REST e GraphQL automaticamente quando define tipos de conteúdo – não é necessária codificação manual da API.

Criador de conteúdo de arrastar e largar

Construa modelos de conteúdo complexos visualmente com campos, componentes e zonas dinâmicas sem tocar na base de código.

Controlo de acesso baseado em funções

Defina permissões granulares por tipo de conteúdo e função de utilizador para que editores, gestores e consumidores de API apenas acedam ao que devem.

Biblioteca multimédia

Carregue, organize e otimize imagens e ficheiros numa biblioteca de multimédia centralizada com redimensionamento automático de imagens e conversão de formato.

Ecossistema de plugins

Estenda o Strapi com plugins do marketplace para autenticação, SEO, e-mail, pesquisa e muito mais – ou crie plugins personalizados para as suas necessidades.

Conteúdo multilínguas

Gerir conteúdo em vários idiomas com suporte i18n integrado, publicando cada localidade de forma independente para apoiar públicos globais.

Por que executar Strapi na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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