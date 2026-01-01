O Strapi é o CMS headless de código aberto mais popular do mundo, com a confiança de mais de 800 000 programadores. Fornece um backend de gestão de conteúdo totalmente personalizável com um painel de administração intuitivo de arrastar e largar, APIs REST e GraphQL geradas automaticamente e um rico ecossistema de plugins. Ao contrário dos CMSs tradicionais que acoplam o conteúdo a um frontend fixo, o Strapi entrega conteúdo a qualquer canal — websites, aplicações móveis, dispositivos IoT — através de APIs padrão.

O autoalojamento do Strapi no seu VPS elimina os preços por utilizador e os limites de taxa de API impostos por fornecedores de CMS geridos, ao mesmo tempo que lhe dá controlo total sobre a sua arquitetura de conteúdo, armazenamento de dados e configuração de plugins. Este modelo emparelha o Strapi com o PostgreSQL 16 para uma fiabilidade pronta para produção.