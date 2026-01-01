Instale o Strapi com um clique.
Líder em CMS headless de código aberto que gera automaticamente APIs REST e GraphQL a partir de modelos de conteúdo com um painel de administração personalizável.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Strapi
O Strapi é o CMS headless de código aberto mais popular do mundo, com a confiança de mais de 800 000 programadores. Fornece um backend de gestão de conteúdo totalmente personalizável com um painel de administração intuitivo de arrastar e largar, APIs REST e GraphQL geradas automaticamente e um rico ecossistema de plugins. Ao contrário dos CMSs tradicionais que acoplam o conteúdo a um frontend fixo, o Strapi entrega conteúdo a qualquer canal — websites, aplicações móveis, dispositivos IoT — através de APIs padrão.
O autoalojamento do Strapi no seu VPS elimina os preços por utilizador e os limites de taxa de API impostos por fornecedores de CMS geridos, ao mesmo tempo que lhe dá controlo total sobre a sua arquitetura de conteúdo, armazenamento de dados e configuração de plugins. Este modelo emparelha o Strapi com o PostgreSQL 16 para uma fiabilidade pronta para produção.
Principais características de Strapi
APIs geradas automaticamente
O Strapi cria endpoints REST e GraphQL automaticamente quando define tipos de conteúdo – não é necessária codificação manual da API.
Criador de conteúdo de arrastar e largar
Construa modelos de conteúdo complexos visualmente com campos, componentes e zonas dinâmicas sem tocar na base de código.
Controlo de acesso baseado em funções
Defina permissões granulares por tipo de conteúdo e função de utilizador para que editores, gestores e consumidores de API apenas acedam ao que devem.
Biblioteca multimédia
Carregue, organize e otimize imagens e ficheiros numa biblioteca de multimédia centralizada com redimensionamento automático de imagens e conversão de formato.
Ecossistema de plugins
Estenda o Strapi com plugins do marketplace para autenticação, SEO, e-mail, pesquisa e muito mais – ou crie plugins personalizados para as suas necessidades.
Conteúdo multilínguas
Gerir conteúdo em vários idiomas com suporte i18n integrado, publicando cada localidade de forma independente para apoiar públicos globais.
Por que executar Strapi na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.