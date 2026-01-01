O Mongo Express é uma interface web leve e de código aberto para MongoDB, construída com Node.js e Bootstrap 5. Permite-lhe ligar-se a uma instância MongoDB e começar imediatamente a navegar em bases de dados, explorar coleções, editar documentos e executar consultas — tudo a partir de um separador do navegador, sem necessidade de um cliente de base de dados local. A interface gere operações CRUD completas em bases de dados, coleções e documentos individuais, e suporta toda a gama de tipos de dados BSON para que os documentos sejam exibidos e editados com precisão.

O autoalojamento do Mongo Express juntamente com a sua base de dados MongoDB num VPS mantém ambos os serviços na mesma rede privada, para que a porta da sua base de dados nunca seja exposta à internet, enquanto a interface de administração permanece acessível via HTTPS através do Traefik.