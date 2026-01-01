Implemente o Mongo Express com instalação de um clique.
Interface administrativa baseada na web para MongoDB que permite navegar, editar e gerir bases de dados através de um navegador.
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O que pode criar com Mongo Express
O Mongo Express é uma interface web leve e de código aberto para MongoDB, construída com Node.js e Bootstrap 5. Permite-lhe ligar-se a uma instância MongoDB e começar imediatamente a navegar em bases de dados, explorar coleções, editar documentos e executar consultas — tudo a partir de um separador do navegador, sem necessidade de um cliente de base de dados local. A interface gere operações CRUD completas em bases de dados, coleções e documentos individuais, e suporta toda a gama de tipos de dados BSON para que os documentos sejam exibidos e editados com precisão.
O autoalojamento do Mongo Express juntamente com a sua base de dados MongoDB num VPS mantém ambos os serviços na mesma rede privada, para que a porta da sua base de dados nunca seja exposta à internet, enquanto a interface de administração permanece acessível via HTTPS através do Traefik.
Principais características de Mongo Express
Operações CRUD completas
Crie, leia, atualize e elimine bases de dados, coleções e documentos através de uma interface de navegador limpa, sem escrever quaisquer comandos shell.
Editor de documentos em linha
Edite documentos diretamente na interface com suporte completo para tipos BSON, para que valores como ObjectId, Date e NumberLong sejam tratados corretamente.
Importação e exportação de coleções
Importar e exportar dados de coleção em formato JSON para migrações, cópias de segurança, ou partilha de instantâneos de conjuntos de dados entre ambientes.
Gestão de índices
Visualize, crie e elimine índices em qualquer coleção para compreender e otimizar o desempenho de consulta sem sair do navegador.
Gestão de ficheiros GridFS
Navegue e gira ficheiros grandes armazenados em MongoDB GridFS buckets diretamente através da UI.
Por que executar Mongo Express na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.