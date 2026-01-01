Implemente SuperTokens com um clique.
Backend de autenticação de código aberto com gestão de sessões, login sem palavra-passe, OAuth social e MFA – uma alternativa autoalojada ao Auth0 e ao Firebase Auth.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SuperTokens
SuperTokens é uma alternativa de código aberto a serviços de autenticação proprietários como Auth0 e Firebase Auth. Fornece uma API Core de backend com a qual as suas aplicações se integram, utilizando SDKs oficiais para React, Node.js, Python, Go e plataformas móveis. O SuperTokens gere o login por email/palavra-passe, fluxos sem palavra-passe, OAuth social, autenticação multifator, gestão avançada de sessões com atualização automática de tokens e proteção contra ataques de autenticação comuns — tudo através de uma API bem documentada.
Autoalojar o SuperTokens significa que as credenciais de utilizador e os dados de sessão permanecem na sua base de dados PostgreSQL sob o seu controlo total, sem preços por utilizador que se tornem desfavoráveis à medida que a sua aplicação cresce. Este modelo implementa o SuperTokens Core com PostgreSQL pronto para uso em produção.
Principais características de SuperTokens
Múltiplos métodos de autenticação
Suporta email/palavra-passe, links mágicos sem palavra-passe e fornecedores OAuth sociais de imediato – adicione os fluxos que os utilizadores esperam sem código personalizado.
Gestão de sessão avançada
Gerencia a rotação de tokens, atualização automática e revogação de sessão de forma segura, protegendo os utilizadores contra sequestro de sessão e ataques de fixação.
Componentes de UI prontos a usar
Componentes React, Vue e Angular prontos a usar para início de sessão, registo e redefinição de palavra-passe que se adequam à sua marca, sem ter de construir UIs de autenticação do zero.
Autenticação de múltiplos fatores
Adicione TOTP ou MFA baseado em e-mail a qualquer fluxo de autenticação sem serviços de terceiros ou taxas adicionais por utilizador.
Funções e permissões
Atribua funções aos utilizadores e aplique verificações de permissão na sua aplicação, utilizando a gestão de utilizadores e a API de funções integradas do SuperTokens.
Por que executar SuperTokens na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.