SuperTokens é uma alternativa de código aberto a serviços de autenticação proprietários como Auth0 e Firebase Auth. Fornece uma API Core de backend com a qual as suas aplicações se integram, utilizando SDKs oficiais para React, Node.js, Python, Go e plataformas móveis. O SuperTokens gere o login por email/palavra-passe, fluxos sem palavra-passe, OAuth social, autenticação multifator, gestão avançada de sessões com atualização automática de tokens e proteção contra ataques de autenticação comuns — tudo através de uma API bem documentada.

Autoalojar o SuperTokens significa que as credenciais de utilizador e os dados de sessão permanecem na sua base de dados PostgreSQL sob o seu controlo total, sem preços por utilizador que se tornem desfavoráveis à medida que a sua aplicação cresce. Este modelo implementa o SuperTokens Core com PostgreSQL pronto para uso em produção.