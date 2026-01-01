Implemente o Qdrant com instalação de um clique.
Base de dados de vetores de código aberto de alto desempenho para pesquisa semântica, recomendações e aplicações de IA.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Qdrant
O Qdrant é um motor de busca de similaridade vetorial de código aberto de nível de produção, concebido especificamente para cargas de trabalho de IA e aprendizagem automática. Armazena vetores de alta dimensão juntamente com metadados de payload ricos e serve consultas de vizinhos mais próximos em sub-milissegundos, utilizando indexação HNSW, múltiplas métricas de distância e filtragem avançada – tudo acessível através de APIs REST e gRPC.
A auto-hospedagem do Qdrant num VPS oferece controlo total sobre a alocação de memória, configuração de indexação e residência de dados, sem o preço por consulta ou os limites de conexão dos serviços de base de dados vetorial geridos, tornando-o ideal para startups de IA e equipas que escalam pesquisa semântica ou pipelines RAG.
Principais características de Qdrant
Pesquisa em Sub-milissegundos
A indexação HNSW proporciona consultas de vizinhos mais próximos quase instantâneas em milhões de vetores, mantendo as aplicações de IA responsivas em qualquer escala.
Filtragem de Carga Útil
Filtrar resultados da pesquisa por campos de metadados arbitrários no momento da consulta, combinando a similaridade vetorial com condições estruturadas num único pedido.
Múltiplas Métricas de Distância
Escolha a distância de Cosseno, Euclidiana ou de produto escalar para corresponder ao modelo de embedding utilizado pela sua aplicação sem reindexar os dados.
APIs REST e gRPC
Integre o Qdrant em qualquer linguagem ou framework utilizando a interface REST OpenAPI ou a API gRPC de alto débito para cargas de trabalho sensíveis à latência.
Suporte à Quantização
A quantização escalar e de produto reduz significativamente a pegada de memória, permitindo indexar conjuntos de dados maiores no mesmo hardware sem perda de qualidade.
Por que executar Qdrant na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.