O Qdrant é um motor de busca de similaridade vetorial de código aberto de nível de produção, concebido especificamente para cargas de trabalho de IA e aprendizagem automática. Armazena vetores de alta dimensão juntamente com metadados de payload ricos e serve consultas de vizinhos mais próximos em sub-milissegundos, utilizando indexação HNSW, múltiplas métricas de distância e filtragem avançada – tudo acessível através de APIs REST e gRPC.

A auto-hospedagem do Qdrant num VPS oferece controlo total sobre a alocação de memória, configuração de indexação e residência de dados, sem o preço por consulta ou os limites de conexão dos serviços de base de dados vetorial geridos, tornando-o ideal para startups de IA e equipas que escalam pesquisa semântica ou pipelines RAG.