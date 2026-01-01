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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Sonarr

O Sonarr é um gestor abrangente de coleções de séries de TV e um gravador de vídeo pessoal para utilizadores da Usenet e do BitTorrent. Monitoriza feeds RSS para novos lançamentos de episódios, descarrega-os automaticamente através do seu cliente de transferência preferido e organiza os ficheiros resultantes com nomes coerentes – tudo sem intervenção manual. Como membro central da suite arr, o Sonarr integra-se perfeitamente com o Radarr, o Prowlarr e servidores multimédia como o Plex e o Jellyfin.

Implementar o Sonarr no seu VPS significa que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, capturando novos lançamentos no momento em que aparecem, mesmo quando o seu computador doméstico está desligado. O armazenamento persistente protege as configurações da sua biblioteca e os perfis de qualidade, enquanto a API REST permite a integração com ferramentas de gestão de pedidos para construir um ecossistema de multimédia doméstico totalmente automatizado.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Sonarr

Monitorização Automatizada de Episódios

Monitoriza os próximos episódios através de feeds RSS e descarrega-os automaticamente assim que novos lançamentos ficam disponíveis.

Gestão de Perfil de Qualidade

Defina resoluções, codecs e tamanhos de ficheiro preferidos por série, e deixe o Sonarr atualizar para lançamentos melhores automaticamente quando surgirem.

Descarregar Integração de Cliente

Liga-se a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet e mais – suportando fluxos de trabalho de torrent e Usenet a partir de uma única interface.

Sincronização do Servidor Multimédia

Aciona atualizações automáticas da biblioteca no Plex, no Jellyfin, no Emby e no Kodi após cada download, mantendo o servidor de multimédia atualizado sem atualizações manuais.

Manuseamento do Pacote da Temporada

Processa inteligentemente as transferências de pacotes de temporadas, extraindo episódios individuais e associando-os a entradas de séries monitorizadas.

Por que executar Sonarr na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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