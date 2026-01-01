O Sonarr é um gestor abrangente de coleções de séries de TV e um gravador de vídeo pessoal para utilizadores da Usenet e do BitTorrent. Monitoriza feeds RSS para novos lançamentos de episódios, descarrega-os automaticamente através do seu cliente de transferência preferido e organiza os ficheiros resultantes com nomes coerentes – tudo sem intervenção manual. Como membro central da suite arr, o Sonarr integra-se perfeitamente com o Radarr, o Prowlarr e servidores multimédia como o Plex e o Jellyfin.

Implementar o Sonarr no seu VPS significa que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, capturando novos lançamentos no momento em que aparecem, mesmo quando o seu computador doméstico está desligado. O armazenamento persistente protege as configurações da sua biblioteca e os perfis de qualidade, enquanto a API REST permite a integração com ferramentas de gestão de pedidos para construir um ecossistema de multimédia doméstico totalmente automatizado.