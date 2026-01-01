Implemente Sonarr com um clique.
Gestor automatizado de coleções de programas de TV que monitoriza, descarrega, renomeia e organiza episódios da Usenet e de torrents.
Escolha um plano VPS para Sonarr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Sonarr
O Sonarr é um gestor abrangente de coleções de séries de TV e um gravador de vídeo pessoal para utilizadores da Usenet e do BitTorrent. Monitoriza feeds RSS para novos lançamentos de episódios, descarrega-os automaticamente através do seu cliente de transferência preferido e organiza os ficheiros resultantes com nomes coerentes – tudo sem intervenção manual. Como membro central da suite arr, o Sonarr integra-se perfeitamente com o Radarr, o Prowlarr e servidores multimédia como o Plex e o Jellyfin.
Implementar o Sonarr no seu VPS significa que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, capturando novos lançamentos no momento em que aparecem, mesmo quando o seu computador doméstico está desligado. O armazenamento persistente protege as configurações da sua biblioteca e os perfis de qualidade, enquanto a API REST permite a integração com ferramentas de gestão de pedidos para construir um ecossistema de multimédia doméstico totalmente automatizado.
Principais características de Sonarr
Monitorização Automatizada de Episódios
Monitoriza os próximos episódios através de feeds RSS e descarrega-os automaticamente assim que novos lançamentos ficam disponíveis.
Gestão de Perfil de Qualidade
Defina resoluções, codecs e tamanhos de ficheiro preferidos por série, e deixe o Sonarr atualizar para lançamentos melhores automaticamente quando surgirem.
Descarregar Integração de Cliente
Liga-se a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet e mais – suportando fluxos de trabalho de torrent e Usenet a partir de uma única interface.
Sincronização do Servidor Multimédia
Aciona atualizações automáticas da biblioteca no Plex, no Jellyfin, no Emby e no Kodi após cada download, mantendo o servidor de multimédia atualizado sem atualizações manuais.
Manuseamento do Pacote da Temporada
Processa inteligentemente as transferências de pacotes de temporadas, extraindo episódios individuais e associando-os a entradas de séries monitorizadas.
Por que executar Sonarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.