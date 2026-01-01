Implemente o Memgraph com instalação de um clique.
Base de dados de grafo em memória de alto desempenho construída para análise em tempo real em dados conectados, fluxos de trabalho de IA e pipelines de streaming.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Memgraph
Memgraph é uma base de dados de grafos em memória projetada para travessias em tempo real em grandes conjuntos de dados interligados. É totalmente compatível com Cypher – tornando-o um substituto direto para consultas Neo4j – enquanto oferece uma latência significativamente menor em cargas de trabalho de streaming e orientadas a eventos. A biblioteca MAGE incluída adiciona mais de 50 módulos de algoritmos de grafos (PageRank, deteção de comunidade, caminhos mais curtos e muito mais) que são executados nativamente dentro da base de dados sem frameworks externos.
Esta implementação emparelha o Memgraph com o Memgraph Lab, uma interface de consulta visual baseada em navegador para escrever consultas Cypher, explorar a estrutura do grafo e executar experiências de algoritmos. Executar ambos no seu próprio VPS oferece controlo total sobre a alocação de memória, retenção de dados e políticas de acesso – sem preços de cloud por nó ou restrições de fornecedor.
Principais características de Memgraph
Desempenho em Memória
Os dados de grafo são armazenados inteiramente na RAM, permitindo percursos em submilisegundos e respostas a consultas em tempo real, mesmo em conjuntos de dados profundamente conectados.
Compatibilidade Cypher
O suporte total ao openCypher significa que as consultas, drivers e ferramentas existentes do Neo4j migram com alterações mínimas à sintaxe da consulta.
MAGE Biblioteca de Algoritmos
Mais de 50 algoritmos de grafo incorporados – PageRank, centralidade de intermediação, deteção de comunidades, previsão de ligações – executam como módulos de consulta nativos sem pipelines externos.
Memgraph Lab UI
Interface visual baseada no navegador para escrever e executar consultas Cypher, inspecionar a topologia do grafo e explorar os resultados dos algoritmos de forma interativa.
Ingestão de Dados em Streaming
Integrações nativas de Kafka e Pulsar permitem atualizações contínuas de grafos a partir de fluxos de eventos, sem pipelines ETL em lote ou conectores externos.
GraphRAG e Memória de IA
A memória estruturada em grafo e a recuperação aprimoram as aplicações de LLM com contexto sensível a relações, permitindo respostas mais precisas em agentes de IA e chatbots.
Por que executar Memgraph na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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