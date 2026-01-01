Memgraph é uma base de dados de grafos em memória projetada para travessias em tempo real em grandes conjuntos de dados interligados. É totalmente compatível com Cypher – tornando-o um substituto direto para consultas Neo4j – enquanto oferece uma latência significativamente menor em cargas de trabalho de streaming e orientadas a eventos. A biblioteca MAGE incluída adiciona mais de 50 módulos de algoritmos de grafos (PageRank, deteção de comunidade, caminhos mais curtos e muito mais) que são executados nativamente dentro da base de dados sem frameworks externos.

Esta implementação emparelha o Memgraph com o Memgraph Lab, uma interface de consulta visual baseada em navegador para escrever consultas Cypher, explorar a estrutura do grafo e executar experiências de algoritmos. Executar ambos no seu próprio VPS oferece controlo total sobre a alocação de memória, retenção de dados e políticas de acesso – sem preços de cloud por nó ou restrições de fornecedor.