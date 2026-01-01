Implemente o Prefect com um clique.
Moderna plataforma de orquestração de fluxos de trabalho nativa em Python para construir, agendar e monitorizar pipelines de dados e tarefas de automação.
Escolha um plano VPS para Prefect
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Prefect
O Prefect permite transformar qualquer função Python num workflow agendado, observável e com novas tentativas automáticas, com apenas um decorador. Ao contrário das ferramentas de orquestração com muito YAML, o Prefect mantém os workflows como código Python regular — testável, com controlo de versão e implementável como qualquer outro módulo. A UI incluída mostra o estado de execução em tempo real, os registos e o histórico ao nível da tarefa para cada execução.
O autoalojamento do Prefect no seu VPS elimina as taxas de execução na cloud, oferece execuções de workflow ilimitadas a um custo de infraestrutura fixo e mantém os dados sensíveis do pipeline — credenciais, resultados de consulta, registos — inteiramente na sua própria infraestrutura, sem dependência de fornecedor.
Principais características de Prefect
Fluxos de Trabalho Nativos em Python
Decore qualquer função Python com
@flow ou
@task para obter agendamento, novas tentativas, cache e observabilidade – sem uma DSL proprietária para aprender.
Tentativas Automáticas
Configure o recuo exponencial e a lógica de nova tentativa personalizada por tarefa para que falhas transitórias em APIs, bases de dados ou chamadas de rede recuperem sem intervenção manual.
Monitorização em tempo real
A interface de utilizador integrada apresenta o estado das tarefas em tempo real, os registos de execução e o histórico de execuções para que saiba sempre o que está a ser executado, o que falhou e porquê.
Marcação Flexível
Expressões Cron, gatilhos de intervalo e implementações orientadas por eventos permitem executar pipelines em qualquer agendamento ou em resposta a eventos externos.
Grupos de Trabalho e Trabalhadores
Distribua a execução do fluxo por vários processos de trabalho ou máquinas, escalando a capacidade de computação independentemente do servidor de orquestração.
Por que executar Prefect na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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