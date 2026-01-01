O Prefect permite transformar qualquer função Python num workflow agendado, observável e com novas tentativas automáticas, com apenas um decorador. Ao contrário das ferramentas de orquestração com muito YAML, o Prefect mantém os workflows como código Python regular — testável, com controlo de versão e implementável como qualquer outro módulo. A UI incluída mostra o estado de execução em tempo real, os registos e o histórico ao nível da tarefa para cada execução.

O autoalojamento do Prefect no seu VPS elimina as taxas de execução na cloud, oferece execuções de workflow ilimitadas a um custo de infraestrutura fixo e mantém os dados sensíveis do pipeline — credenciais, resultados de consulta, registos — inteiramente na sua própria infraestrutura, sem dependência de fornecedor.