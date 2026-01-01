O Corteza é uma plataforma low-code de código aberto que permite às equipas criar aplicações de negócio personalizadas, pipelines de CRM e automações de processos sem conhecimentos aprofundados de programação. O seu criador de aplicações de arrastar e largar, a gestão flexível de registos e o motor de workflow incorporado permitem às organizações modelar qualquer processo de negócio — desde o rastreamento de leads a workflows de conformidade — e implementá-lo sem escrever um único serviço de backend do zero.

Autoalojar o Corteza no seu próprio VPS coloca os seus dados de negócio inteiramente sob o seu controlo. A plataforma suporta LDAP, SAML e OAuth2 para autenticação empresarial, controlo de acesso baseado em funções granular e uma superfície de API REST/gRPC que se integra com as ferramentas existentes. O PostgreSQL oferece armazenamento fiável e escalável para todos os registos e logs de automação.