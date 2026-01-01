Implemente o Corteza com instalação de um clique.
Plataforma low-code de código aberto para criar aplicações empresariais personalizadas, sistemas CRM e fluxos de trabalho automatizados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Corteza
O Corteza é uma plataforma low-code de código aberto que permite às equipas criar aplicações de negócio personalizadas, pipelines de CRM e automações de processos sem conhecimentos aprofundados de programação. O seu criador de aplicações de arrastar e largar, a gestão flexível de registos e o motor de workflow incorporado permitem às organizações modelar qualquer processo de negócio — desde o rastreamento de leads a workflows de conformidade — e implementá-lo sem escrever um único serviço de backend do zero.
Autoalojar o Corteza no seu próprio VPS coloca os seus dados de negócio inteiramente sob o seu controlo. A plataforma suporta LDAP, SAML e OAuth2 para autenticação empresarial, controlo de acesso baseado em funções granular e uma superfície de API REST/gRPC que se integra com as ferramentas existentes. O PostgreSQL oferece armazenamento fiável e escalável para todos os registos e logs de automação.
Principais características de Corteza
Criador Visual de Aplicações
Crie modelos de dados, formulários e vistas de registos através de uma interface de arrastar e largar baseada no navegador, sem escrever código de backend.
CRM integrado
Corteza inclui um módulo CRM pronto a usar para gerir contactos, leads, contas e pipelines de vendas.
Automação de fluxo de trabalho
Crie fluxos de trabalho automatizados de várias etapas acionados por alterações de registos, agendamentos ou webhooks externos para eliminar tarefas manuais.
Autenticação Empresarial
Integra-se com fornecedores LDAP, SAML e OAuth2 para que as equipas possam iniciar sessão com sistemas de identidade corporativa existentes.
Controlo de Acesso Granular
Defina permissões por recurso e por operação para cada função, para que os dados sensíveis e as ações de administração permaneçam devidamente restritos.
Gateway de Integração
Exponha endpoints de API personalizados e conecte-se a serviços externos através do Gateway de Integração incorporado sem middleware de terceiros.
Por que executar Corteza na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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