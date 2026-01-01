Implemente o ServerStatus com instalação em um clique.
Painel de monitorização multi-servidor leve que agrega métricas em tempo real de todos os seus servidores numa única vista.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ServerStatus
ServerStatus é um sistema de monitorização multisservidor de código aberto que recolhe métricas de CPU, memória, disco e rede de qualquer número de máquinas remotas e as apresenta num único painel web em tempo real. Cada servidor monitorizado executa um agente cliente leve que reporta ao servidor central do ServerStatus, facilitando a obtenção de uma visão unificada de toda a sua infraestrutura sem implementar uma pilha de observabilidade pesada.
O autoalojamento do ServerStatus no seu próprio VPS mantém todas as métricas de infraestrutura privadas e sob o seu controlo. O painel web atualiza-se em tempo real e não requer base de dados, pipeline de configuração complexa, nem dependências externas – apenas um único contentor e um ficheiro de configuração que lista os seus servidores.
Principais características de ServerStatus
Agregação multisservidor
Recolher e exibir métricas de servidores remotos ilimitados num painel de controlo centralizado, sem instalações separadas por servidor.
Painel em tempo real
A interface de utilizador web com atualização em tempo real mostra a carga da CPU, a utilização da memória, o espaço em disco e o débito da rede para cada anfitrião monitorizado num relance.
Agentes de cliente leves
Servidores remotos executam um cliente Python ou shell mínimo que reporta métricas através de uma ligação TCP simples, com uma sobrecarga de recursos quase nula.
Alertas de monitorização
Defina regras de alerta baseadas em expressões para condições de CPU, memória e rede e envie notificações através de callbacks de webhook configuráveis.
Monitorização do site e de SSL
Monitorize terminais HTTP/HTTPS e a expiração de certificados SSL juntamente com métricas do servidor no mesmo painel de controlo.
Por que executar ServerStatus na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.