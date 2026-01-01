ServerStatus é um sistema de monitorização multisservidor de código aberto que recolhe métricas de CPU, memória, disco e rede de qualquer número de máquinas remotas e as apresenta num único painel web em tempo real. Cada servidor monitorizado executa um agente cliente leve que reporta ao servidor central do ServerStatus, facilitando a obtenção de uma visão unificada de toda a sua infraestrutura sem implementar uma pilha de observabilidade pesada.

O autoalojamento do ServerStatus no seu próprio VPS mantém todas as métricas de infraestrutura privadas e sob o seu controlo. O painel web atualiza-se em tempo real e não requer base de dados, pipeline de configuração complexa, nem dependências externas – apenas um único contentor e um ficheiro de configuração que lista os seus servidores.