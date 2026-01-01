O Yaade é um ambiente de desenvolvimento de API de código aberto e autoalojado, concebido como uma alternativa que prioriza a privacidade aos clientes de API baseados na nuvem. Ao contrário das ferramentas alojadas que armazenam as suas coleções de API e segredos em servidores de terceiros, o Yaade mantém todos os dados na sua própria infraestrutura — incluindo credenciais, tokens e histórico de pedidos.

As equipas podem partilhar coleções de API de forma segura, gerir múltiplos ambientes, executar scripts JavaScript como tarefas cron ou via API, e importar do OpenAPI ou Postman. Com suporte multiutilizador integrado, tokens de acesso, autenticação OAuth2/OIDC e uma base de dados H2 baseada em ficheiros que não requer configuração adicional, o Yaade é leve o suficiente para um único programador, mas capaz o suficiente para uma equipa de engenharia inteira.