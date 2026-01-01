Implemente Yaade com uma instalação de um clique.
Ambiente de desenvolvimento de API colaborativo, de código aberto e autoalojado, criado para equipas que valorizam a privacidade dos dados.
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O que pode criar com Yaade
O Yaade é um ambiente de desenvolvimento de API de código aberto e autoalojado, concebido como uma alternativa que prioriza a privacidade aos clientes de API baseados na nuvem. Ao contrário das ferramentas alojadas que armazenam as suas coleções de API e segredos em servidores de terceiros, o Yaade mantém todos os dados na sua própria infraestrutura — incluindo credenciais, tokens e histórico de pedidos.
As equipas podem partilhar coleções de API de forma segura, gerir múltiplos ambientes, executar scripts JavaScript como tarefas cron ou via API, e importar do OpenAPI ou Postman. Com suporte multiutilizador integrado, tokens de acesso, autenticação OAuth2/OIDC e uma base de dados H2 baseada em ficheiros que não requer configuração adicional, o Yaade é leve o suficiente para um único programador, mas capaz o suficiente para uma equipa de engenharia inteira.
Principais características de Yaade
Coleções colaborativas
Partilhe coleções de API com toda a equipa, com acesso baseado em funções, para que todos trabalhem a partir da mesma fonte de verdade, sem copiar e colar pedidos.
Suporte multiambiente
Defina ambientes separados para desenvolvimento, teste e produção, e altere o contexto instantaneamente sem atualizar manualmente URLs ou tokens.
Scripting integrado
Escreva scripts JavaScript para automatizar fluxos de trabalho de API, executar testes ou encadear pedidos – e agende-os como tarefas cron ou acione-os através da API integrada.
Importação de OpenAPI e Postman
Importe coleções existentes a partir de especificações OpenAPI ou exportações do Postman para migrar a sua equipa sem reconstruir bibliotecas de pedidos do zero.
Autenticação OAuth2 e OIDC
Integre com fornecedores de identidade externos utilizando OAuth2 e OIDC, para que a sua equipa inicie sessão com credenciais corporativas existentes em vez de gerir contas separadas.
Sem necessidade de configuração de base de dados
Yaade utiliza uma base de dados H2 incorporada baseada em ficheiros, portanto, não há contentores de base de dados separados para configurar — basta iniciar o contentor e os seus dados persistem automaticamente.
Por que executar Yaade na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.