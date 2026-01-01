O Homebridge é um servidor Node.js leve que emula a API HomeKit do iOS, permitindo o controlo por Siri e a integração com a app Casa para milhares de dispositivos que não suportam nativamente o ecossistema da Apple. Com mais de 2.000 plugins desenvolvidos pela comunidade, faz a ponte entre luzes inteligentes, termostatos, câmaras e sistemas de segurança de marcas como Ring, Nest, TP-Link e Tuya para uma experiência HomeKit unificada.

Executar o Homebridge num VPS garante disponibilidade 24/7 para as suas automações HomeKit, independentemente das condições de energia local ou de rede, com configuração de plugin persistente e acesso remoto fiável a partir de qualquer parte do mundo.