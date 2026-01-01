Implemente o Homebridge com instalação de um clique.
Ponte HomeKit leve que liga dispositivos de casa inteligente não-Apple à Siri e à aplicação Casa da Apple através de plugins.
Escolha um plano VPS para Homebridge
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Homebridge
O Homebridge é um servidor Node.js leve que emula a API HomeKit do iOS, permitindo o controlo por Siri e a integração com a app Casa para milhares de dispositivos que não suportam nativamente o ecossistema da Apple. Com mais de 2.000 plugins desenvolvidos pela comunidade, faz a ponte entre luzes inteligentes, termostatos, câmaras e sistemas de segurança de marcas como Ring, Nest, TP-Link e Tuya para uma experiência HomeKit unificada.
Executar o Homebridge num VPS garante disponibilidade 24/7 para as suas automações HomeKit, independentemente das condições de energia local ou de rede, com configuração de plugin persistente e acesso remoto fiável a partir de qualquer parte do mundo.
Principais características de Homebridge
2 000+ Plugins de Dispositivo
Os plugins da comunidade abrangem praticamente todas as marcas e protocolos de casa inteligente, permitindo adicionar qualquer dispositivo ao HomeKit sem substituir o hardware.
UI de Configuração Web
O Homebridge Config UI X fornece uma interface baseada em navegador para instalar plugins, gerir dispositivos e visualizar registos sem acesso à linha de comandos.
Modo de Ponte Filho
Isole os plugins em pontes filhas separadas para evitar que um plugin com mau funcionamento comprometa toda a sua configuração HomeKit.
Atualizações Automáticas de Plugins
Descubra, instale e atualize plugins diretamente a partir da interface web para manter as integrações de dispositivos atualizadas sem sessões SSH manuais.
Backup e restauro
A funcionalidade de cópia de segurança integrada protege as suas configurações de plugins e os dados de emparelhamento do HomeKit contra perda acidental.
Por que executar Homebridge na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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