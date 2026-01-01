Implemente phpMyAdmin com instalação de um clique.
Ferramenta de administração baseada na web para gerir bases de dados MySQL e MariaDB através de uma interface gráfica intuitiva.
Escolha um plano VPS para phpMyAdmin
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com phpMyAdmin
O phpMyAdmin é a ferramenta de administração baseada na web mais utilizada para bases de dados MySQL e MariaDB, confiada por milhões de programadores e administradores de bases de dados há mais de duas décadas. Oferece uma interface gráfica abrangente para navegar nos dados, executar consultas SQL, gerir tabelas e índices, lidar com privilégios de utilizador e importar ou exportar dados – tudo sem acesso por linha de comandos.
Esta implementação é executada em modo de servidor arbitrário, permitindo ligar-se a qualquer instância MySQL ou MariaDB introduzindo as suas credenciais no início de sessão. O alojamento próprio do phpMyAdmin no seu próprio VPS mantém o tráfego da base de dados dentro da sua rede e fornece acesso sempre disponível e seguro por HTTPS.
Principais características de phpMyAdmin
Gestão visual de bases de dados
Navegue, pesquise, edite e elimine registos em bases de dados e tabelas através de uma interface web intuitiva.
Editor de consultas SQL
Execute consultas com realce de sintaxe, autocompletar e um construtor de consultas visual para operações complexas.
Importar e exportar
Mova dados para dentro e para fora utilizando SQL, CSV, XML, JSON e outros formatos populares com opções configuráveis.
Gestão de privilégios de utilizador
Crie e gira contas de utilizador de base de dados com controlo granular de permissões em servidores MySQL.
Suporte multi-servidor
Ligue-se a diferentes instâncias MySQL e MariaDB a partir de uma única implementação phpMyAdmin utilizando o modo de servidor arbitrário.
Monitorização de servidor
Visualize estatísticas de base de dados e de tabela, acompanhe as métricas de estado do servidor e monitorize o desempenho em tempo real.
Por que executar phpMyAdmin na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.