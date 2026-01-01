O phpMyAdmin é a ferramenta de administração baseada na web mais utilizada para bases de dados MySQL e MariaDB, confiada por milhões de programadores e administradores de bases de dados há mais de duas décadas. Oferece uma interface gráfica abrangente para navegar nos dados, executar consultas SQL, gerir tabelas e índices, lidar com privilégios de utilizador e importar ou exportar dados – tudo sem acesso por linha de comandos.

Esta implementação é executada em modo de servidor arbitrário, permitindo ligar-se a qualquer instância MySQL ou MariaDB introduzindo as suas credenciais no início de sessão. O alojamento próprio do phpMyAdmin no seu próprio VPS mantém o tráfego da base de dados dentro da sua rede e fornece acesso sempre disponível e seguro por HTTPS.