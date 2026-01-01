O Datasette é uma multiferramenta de código aberto para explorar e publicar dados. Pega em ficheiros de base de dados SQLite e transforma-os instantaneamente em websites interativos e pesquisáveis com uma API JSON incorporada – sem necessidade de programação de back-end. Jornalistas, investigadores e equipas de dados usam o Datasette para partilhar conjuntos de dados publicamente, criar aplicações baseadas em dados e prototipar dashboards de análise sem gerir infraestruturas complexas.

Autoalojar o Datasette no seu próprio VPS mantém o controlo total sobre conjuntos de dados sensíveis, permite-lhe instalar plugins personalizados para visualização e autenticação, e dá-lhe um URL permanente e partilhável para cada consulta e vista de tabela que os seus dados contêm.