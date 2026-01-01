Implemente o Datasette com uma instalação de um clique.
Ferramenta de código aberto para explorar, publicar e partilhar bases de dados SQLite como sites interativos e APIs.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Datasette
O Datasette é uma multiferramenta de código aberto para explorar e publicar dados. Pega em ficheiros de base de dados SQLite e transforma-os instantaneamente em websites interativos e pesquisáveis com uma API JSON incorporada – sem necessidade de programação de back-end. Jornalistas, investigadores e equipas de dados usam o Datasette para partilhar conjuntos de dados publicamente, criar aplicações baseadas em dados e prototipar dashboards de análise sem gerir infraestruturas complexas.
Autoalojar o Datasette no seu próprio VPS mantém o controlo total sobre conjuntos de dados sensíveis, permite-lhe instalar plugins personalizados para visualização e autenticação, e dá-lhe um URL permanente e partilhável para cada consulta e vista de tabela que os seus dados contêm.
Principais características de Datasette
Publicação instantânea de dados
Basta arrastar qualquer ficheiro de base de dados SQLite para o volume de dados e o Datasette disponibiliza-o imediatamente como um website navegável e pesquisável.
API JSON integrada
Cada tabela, consulta e linha é automaticamente acessível como um endpoint de API JSON, facilitando a criação de aplicações com base nos seus dados.
Poderoso explorador SQL
Execute consultas SQL arbitrárias diretamente no navegador com um editor de consultas interativo e tabelas de resultados formatadas.
Ecossistema de plugins
Estenda o Datasette com mais de 100 plugins da comunidade para gráficos, mapas, autenticação, pesquisa de texto completo e formatos de exportação personalizados.
Navegação facetada
Facetas e filtros gerados automaticamente permitem aos utilizadores explorar grandes conjuntos de dados sem escrever qualquer SQL.
Por que executar Datasette na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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