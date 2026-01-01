Jelly-Clipper é um companheiro web de código aberto para Jellyfin que transforma qualquer momento da sua biblioteca de multimédia num clipe partilhável. Cole um URL de vídeo do Jellyfin, selecione um ponto de início e fim, e o Jelly-Clipper produz um clipe permanente armazenado juntamente com a sua biblioteca e acessível a todos os utilizadores Jellyfin autenticados na sua instância.

O autoalojamento do Jelly-Clipper num VPS mantém os clipes, os ficheiros de origem descarregados e a base de dados SQLite na infraestrutura que controla, sem carregamentos de terceiros, sem serviços de partilha pública, e uma tarefa cron agendada que recupera automaticamente o armazenamento ao eliminar originais em cache mais antigos do que a sua janela de retenção.