Implemente Jelly-Clipper com instalação de um clique.
Aplicação complementar autoalojada para Jellyfin que cria, partilha e gere clips de vídeo da sua biblioteca de multimédia.
Escolha um plano VPS para Jelly-Clipper
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Jelly-Clipper
Jelly-Clipper é um companheiro web de código aberto para Jellyfin que transforma qualquer momento da sua biblioteca de multimédia num clipe partilhável. Cole um URL de vídeo do Jellyfin, selecione um ponto de início e fim, e o Jelly-Clipper produz um clipe permanente armazenado juntamente com a sua biblioteca e acessível a todos os utilizadores Jellyfin autenticados na sua instância.
O autoalojamento do Jelly-Clipper num VPS mantém os clipes, os ficheiros de origem descarregados e a base de dados SQLite na infraestrutura que controla, sem carregamentos de terceiros, sem serviços de partilha pública, e uma tarefa cron agendada que recupera automaticamente o armazenamento ao eliminar originais em cache mais antigos do que a sua janela de retenção.
Principais características de Jelly-Clipper
Recorte baseado em URL
Cole um URL de vídeo do Jellyfin e defina os carimbos de data/hora de início e fim para gerar um clipe sem sair do navegador.
Autenticação Jellyfin
Reutiliza as contas de utilizador do Jellyfin para que apenas os membros da sua instância Jellyfin possam ver, criar ou gerir clips.
Biblioteca de clipes permanente
Os clipes guardados persistem indefinidamente em cada perfil de utilizador com ligações partilháveis acessíveis ao resto da instância.
Reprodução local inteligente
Deteta quando o ficheiro multimédia original está montado localmente e reproduz-o diretamente para evitar downloads ou transcodificações desnecessárias.
Limpeza automatizada
Uma tarefa cron configurável remove os ficheiros de origem descarregados após uma janela de retenção para que o volume dos vídeos permaneça sob controlo.
Por que executar Jelly-Clipper na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.