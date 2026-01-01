Implemente o ExpenseOwl com instalação de um clique.
Gestor de despesas leve e autoalojado com gráficos de painel, gestão de categorias e importação/exportação de CSV — sem necessidade de base de dados.
Escolha um plano VPS para ExpenseOwl
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ExpenseOwl
O ExpenseOwl é uma aplicação minimalista de controlo de despesas autoalojada que armazena todos os dados em ficheiros JSON locais, sem necessidade de uma base de dados externa. Oferece um painel de controlo limpo com gráficos circulares e resumos de fluxo de caixa, uma tabela de despesas ordenável para rever entradas, e um painel de definições para gerir categorias, moeda e importação/exportação de dados.
Alojar o ExpenseOwl no seu próprio VPS significa que os seus registos financeiros pessoais nunca saem da sua infraestrutura. O design leve implementa-se em segundos, sem um serviço de base de dados para manter, tornando-o uma das formas mais simples de assumir total controlo dos seus dados financeiros pessoais.
Principais características de ExpenseOwl
Painel de Gastos
Gráficos circulares e resumos de fluxo de caixa fornecem uma análise visual instantânea dos padrões de gastos em todas as categorias monitorizadas.
Gestão de Categorias
Defina e edite categorias de despesas personalizadas no painel de definições para corresponder ao seu sistema de orçamentação pessoal ou doméstico.
Importação e exportação de CSV
Importe e exporte dados do ExpenseOwl usando ficheiros CSV – útil para importar histórico de outros programas ou criar cópias de segurança portáteis.
Não é necessária base de dados
Todos os dados de despesas são armazenados em ficheiros JSON locais no volume nomeado, portanto, não há serviço Postgres ou MySQL para configurar ou manter.
Apoio PWA
Instale o ExpenseOwl como uma Aplicação Web Progressiva no ambiente de trabalho ou no telemóvel para uma experiência semelhante à de uma aplicação nativa diretamente a partir do navegador.
Por que executar ExpenseOwl na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.