O ExpenseOwl é uma aplicação minimalista de controlo de despesas autoalojada que armazena todos os dados em ficheiros JSON locais, sem necessidade de uma base de dados externa. Oferece um painel de controlo limpo com gráficos circulares e resumos de fluxo de caixa, uma tabela de despesas ordenável para rever entradas, e um painel de definições para gerir categorias, moeda e importação/exportação de dados.

Alojar o ExpenseOwl no seu próprio VPS significa que os seus registos financeiros pessoais nunca saem da sua infraestrutura. O design leve implementa-se em segundos, sem um serviço de base de dados para manter, tornando-o uma das formas mais simples de assumir total controlo dos seus dados financeiros pessoais.