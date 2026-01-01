OpenSpeedTest é uma aplicação de teste de velocidade HTML5 gratuita e de código aberto que funciona inteiramente no navegador sem exigir Flash, Java ou qualquer software do lado do cliente. Mede com precisão a velocidade de download, velocidade de upload, ping e jitter a partir de qualquer navegador web moderno em telemóveis, tablets, smart TVs e computadores de secretária.

Alojar o OpenSpeedTest no seu VPS oferece-lhe um ponto de medição privado e imparcial, próximo das suas aplicações alojadas. Ao contrário dos serviços públicos de teste de velocidade influenciados pelas relações com os ISPs, a sua instância mede o desempenho real para o seu próprio servidor — ideal para diagnosticar problemas de rede, verificar velocidades de ISP e comparar ligações VPN sem partilhar quaisquer dados com terceiros.