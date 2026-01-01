Implemente o OpenSpeedTest com instalação de um clique.
Teste de velocidade de rede HTML5 autoalojado que mede download, upload, ping e jitter sem plugins ou serviços de terceiros.
Escolha um plano VPS para OpenSpeedTest
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenSpeedTest
OpenSpeedTest é uma aplicação de teste de velocidade HTML5 gratuita e de código aberto que funciona inteiramente no navegador sem exigir Flash, Java ou qualquer software do lado do cliente. Mede com precisão a velocidade de download, velocidade de upload, ping e jitter a partir de qualquer navegador web moderno em telemóveis, tablets, smart TVs e computadores de secretária.
Alojar o OpenSpeedTest no seu VPS oferece-lhe um ponto de medição privado e imparcial, próximo das suas aplicações alojadas. Ao contrário dos serviços públicos de teste de velocidade influenciados pelas relações com os ISPs, a sua instância mede o desempenho real para o seu próprio servidor — ideal para diagnosticar problemas de rede, verificar velocidades de ISP e comparar ligações VPN sem partilhar quaisquer dados com terceiros.
Principais características de OpenSpeedTest
Pura Implementação HTML5
Não são necessários plugins, Flash ou Java – funciona em qualquer navegador moderno em qualquer dispositivo, incluindo o IE10 e versões posteriores.
Métricas de Rede Completas
Mede a velocidade de download, a velocidade de upload, a latência de ping e o jitter numa única execução de teste.
Servidor NGINX Leve
A pegada de recursos mínima significa que o OpenSpeedTest funciona eficientemente juntamente com outras aplicações no mesmo VPS.
Sem Partilha de Dados com Terceiros
Todos os dados de teste permanecem no seu servidor — não são enviados resultados de velocidade, endereços IP ou estatísticas de utilização para serviços externos.
Design Responsivo
Funciona em computador de secretária, tablet e telemóvel, com uma interface limpa, sem anúncios e sem pedidos de atualização premium.
Por que executar OpenSpeedTest na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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