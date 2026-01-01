Implemente o RosarioSIS com instalação de um clique.
Sistema de gestão escolar de código aberto para gerir notas, horários, assiduidade, faturação e serviço de alimentação.
Escolha um plano VPS para RosarioSIS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com RosarioSIS
RosarioSIS é um Sistema de Informação de Estudantes gratuito e de código aberto, desenvolvido para escolas, distritos escolares e centros de formação que precisam de gerir todo o ciclo de vida do estudante num só local. Abrange admissões, agendamento, relatórios de notas, assiduidade, disciplina, faturação, serviço de alimentação e mais de uma dezena de outros módulos — tudo acessível a partir de uma interface web responsiva que funciona em telemóveis, tablets e computadores de secretária.
O autoalojamento do RosarioSIS no VPS mantém os registos sensíveis dos estudantes, notas e dados financeiros sob controlo direto, sem taxas por estudante ou dependência de fornecedor de cloud. A implementação inclui PostgreSQL e vem pré-configurada com etiquetas Traefik para encaminhamento HTTPS automático.
Principais características de RosarioSIS
Notas e boletins de notas
Monitorizar tarefas, cálculos de notas ponderadas, períodos de avaliação e gerar boletins de notas e históricos escolares imprimíveis diretamente a partir do sistema.
Controlo de assiduidade
Registe a assiduidade diária e por curso com códigos personalizados, depois execute relatórios de ausências e notifique os pais automaticamente por email.
Marcação e rotação
Crie horários mestres, faça a gestão de pedidos de cursos e atribua alunos a turmas com deteção de conflitos e restrições de salas e professores.
Faturação e serviço de alimentação
Gerir propinas, faturas, pagamentos e planos de refeições da cantina com saldos de conta por aluno e extratos imprimíveis.
Portais para pais e alunos
Permita que as famílias tenham os seus próprios acessos para ver as notas, horários, assiduidade e trabalhos, sem expor os fluxos de trabalho do pessoal de back-office.
Multilingue e modular
Disponível em inglês, espanhol, francês e mais, com plugins opcionais para avaliações online, transcrições e construtores de relatórios personalizados.
Por que executar RosarioSIS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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