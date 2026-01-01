RosarioSIS é um Sistema de Informação de Estudantes gratuito e de código aberto, desenvolvido para escolas, distritos escolares e centros de formação que precisam de gerir todo o ciclo de vida do estudante num só local. Abrange admissões, agendamento, relatórios de notas, assiduidade, disciplina, faturação, serviço de alimentação e mais de uma dezena de outros módulos — tudo acessível a partir de uma interface web responsiva que funciona em telemóveis, tablets e computadores de secretária.

O autoalojamento do RosarioSIS no VPS mantém os registos sensíveis dos estudantes, notas e dados financeiros sob controlo direto, sem taxas por estudante ou dependência de fornecedor de cloud. A implementação inclui PostgreSQL e vem pré-configurada com etiquetas Traefik para encaminhamento HTTPS automático.