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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com RosarioSIS

RosarioSIS é um Sistema de Informação de Estudantes gratuito e de código aberto, desenvolvido para escolas, distritos escolares e centros de formação que precisam de gerir todo o ciclo de vida do estudante num só local. Abrange admissões, agendamento, relatórios de notas, assiduidade, disciplina, faturação, serviço de alimentação e mais de uma dezena de outros módulos — tudo acessível a partir de uma interface web responsiva que funciona em telemóveis, tablets e computadores de secretária.

O autoalojamento do RosarioSIS no VPS mantém os registos sensíveis dos estudantes, notas e dados financeiros sob controlo direto, sem taxas por estudante ou dependência de fornecedor de cloud. A implementação inclui PostgreSQL e vem pré-configurada com etiquetas Traefik para encaminhamento HTTPS automático.

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O que pode criar com {name}

Principais características de RosarioSIS

Notas e boletins de notas

Monitorizar tarefas, cálculos de notas ponderadas, períodos de avaliação e gerar boletins de notas e históricos escolares imprimíveis diretamente a partir do sistema.

Controlo de assiduidade

Registe a assiduidade diária e por curso com códigos personalizados, depois execute relatórios de ausências e notifique os pais automaticamente por email.

Marcação e rotação

Crie horários mestres, faça a gestão de pedidos de cursos e atribua alunos a turmas com deteção de conflitos e restrições de salas e professores.

Faturação e serviço de alimentação

Gerir propinas, faturas, pagamentos e planos de refeições da cantina com saldos de conta por aluno e extratos imprimíveis.

Portais para pais e alunos

Permita que as famílias tenham os seus próprios acessos para ver as notas, horários, assiduidade e trabalhos, sem expor os fluxos de trabalho do pessoal de back-office.

Multilingue e modular

Disponível em inglês, espanhol, francês e mais, com plugins opcionais para avaliações online, transcrições e construtores de relatórios personalizados.

Por que executar RosarioSIS na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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