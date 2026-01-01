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Cliente MQTT 5.0 baseado em navegador para depurar brokers e testar ligações IoT WebSocket sem instalações locais.

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com MQTTX

O MQTTX Web é um cliente MQTT 5.0 de código aberto da EMQX que funciona inteiramente no navegador, permitindo que os engenheiros se conectem a qualquer broker MQTT via WebSocket para inspecionar tópicos, publicar payloads e validar fluxos de mensagens IoT em segundos. Ao contrário da edição para desktop, o MQTTX Web não requer instalação — abrir o URL implementado é tudo o que as equipas precisam para começar a depurar brokers a partir de qualquer portátil ou tablet.

O autoalojamento do MQTTX Web no seu próprio VPS coloca um cliente WebSocket privado e sempre disponível num URL que a sua equipa controla, sem que nenhum endpoint alojado por terceiros registe as suas credenciais de broker e sem dependência da instância pública emqx.io. Os perfis de conexão são armazenados localmente em cada navegador, pelo que a própria implementação é sem estado e fácil de atualizar.

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O que pode criar com {name}

Principais características de MQTTX

Suporte completo a MQTT 5.0

Teste todas as funcionalidades do MQTT 5.0, incluindo propriedades, códigos de razão, subscrições partilhadas e padrões de pedido-resposta, contra qualquer broker compatível.

Conectividade WebSocket

Conecte-se a brokers MQTT através de WS e WSS diretamente do navegador, ideal para validar gateways IoT e clientes web que utilizam transporte WebSocket.

Espaço de trabalho multi-corretor

Guarde e alterne entre perfis de ligação para brokers de produção, staging e locais sem sair do separador ou reconfigurar as credenciais de cada vez.

Publicação e subscrição de tópicos

Subscreva tópicos wildcard, publique payloads JSON, de texto simples ou Base64, e inspecione o histórico de mensagens com metadados de QoS, retidos e de carimbo de data/hora.

Acesso sem instalação

Partilhe o URL implementado com a sua equipa para dar a cada engenheiro um cliente MQTT sem distribuir binários de desktop ou gerir versões de pacotes.

Armazenamento de dados do lado do cliente

As definições de ligação e o histórico de mensagens permanecem no navegador via localStorage, assim o servidor não guarda credenciais de broker e permanece sem estado entre atualizações.

Por que executar MQTTX na Hostinger

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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