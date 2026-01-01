O MQTTX Web é um cliente MQTT 5.0 de código aberto da EMQX que funciona inteiramente no navegador, permitindo que os engenheiros se conectem a qualquer broker MQTT via WebSocket para inspecionar tópicos, publicar payloads e validar fluxos de mensagens IoT em segundos. Ao contrário da edição para desktop, o MQTTX Web não requer instalação — abrir o URL implementado é tudo o que as equipas precisam para começar a depurar brokers a partir de qualquer portátil ou tablet.

O autoalojamento do MQTTX Web no seu próprio VPS coloca um cliente WebSocket privado e sempre disponível num URL que a sua equipa controla, sem que nenhum endpoint alojado por terceiros registe as suas credenciais de broker e sem dependência da instância pública emqx.io. Os perfis de conexão são armazenados localmente em cada navegador, pelo que a própria implementação é sem estado e fácil de atualizar.