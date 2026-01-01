O DHIS2 é o maior sistema de gestão de informação de saúde de código aberto do mundo, implementado em mais de 70 países para capturar, analisar e reportar dados de saúde de rotina, imunização, vigilância de doenças e logística. Desenvolvido pela Universidade de Oslo e por uma comunidade global de parceiros do setor público, sustenta programas nacionais de saúde que servem aproximadamente 2,4 mil milhões de pessoas.

O alojamento próprio do DHIS2 no seu próprio VPS mantém os dados sensíveis de pacientes e programas totalmente sob a sua jurisdição, permite personalizar metadados, painéis de controlo e integrações para fluxos de trabalho locais, e evita taxas por utilizador associadas a fornecedores proprietários de HMIS.