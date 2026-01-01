Implemente o DHIS2 com uma instalação de um clique.
Plataforma de informação de saúde de código aberto utilizada pelos serviços nacionais de saúde em mais de 70 países em todo o mundo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DHIS2
O DHIS2 é o maior sistema de gestão de informação de saúde de código aberto do mundo, implementado em mais de 70 países para capturar, analisar e reportar dados de saúde de rotina, imunização, vigilância de doenças e logística. Desenvolvido pela Universidade de Oslo e por uma comunidade global de parceiros do setor público, sustenta programas nacionais de saúde que servem aproximadamente 2,4 mil milhões de pessoas.
O alojamento próprio do DHIS2 no seu próprio VPS mantém os dados sensíveis de pacientes e programas totalmente sob a sua jurisdição, permite personalizar metadados, painéis de controlo e integrações para fluxos de trabalho locais, e evita taxas por utilizador associadas a fornecedores proprietários de HMIS.
Principais características de DHIS2
Captura de dados multicanal
Recolha dados agregados, individuais e de eventos através de formulários web, clientes Android, SMS e importações em massa em milhares de instalações.
Analytics Visual
Crie tabelas dinâmicas, gráficos, mapas e dashboards diretamente a partir de dados recolhidos sem exportar para ferramentas externas.
Programas de rastreamento
Acompanhe casos individuais, beneficiários e cadeias de abastecimento ao longo do tempo com programas de acompanhamento longitudinal configuráveis.
Gestão de Metadados
Defina unidades organizacionais, elementos de dados, indicadores e regras de validação através de um modelo flexível adaptado pelos ministérios da saúde.
RESTful Web API
Integre registos, sistemas laboratoriais e pipelines de relatórios através de uma API REST documentada e da plataforma de aplicações DHIS2.
Android Primeiro Offline
Os trabalhadores de campo recolhem dados offline com a aplicação DHIS2 Android Capture e sincronizam assim que a conectividade é restabelecida.
Por que executar DHIS2 na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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