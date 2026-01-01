Implemente o Fleet com um clique de instalação.
Plataforma de gestão de dispositivos de código aberto para consultar, monitorizar e proteger terminais em macOS, Windows, Linux e ChromeOS.
Escolha um plano VPS para Fleet
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Fleet
O Fleet é uma plataforma de gestão de dispositivos de código aberto, construída sobre o osquery, que oferece às equipas de segurança e TI acesso em tempo real semelhante a SQL a cada endpoint registado. Ao contrário das ferramentas MDM tradicionais ou baseadas em agente, o Fleet pode responder a perguntas sobre o estado do dispositivo — software instalado, processos em execução, ligações de rede abertas, utilizadores com sessão iniciada — instantaneamente a partir de um painel web ou API, em vez de esperar por janelas de recolha agendadas.
Autoalojar o Fleet no seu próprio VPS mantém toda a telemetria de endpoint na infraestrutura que controla, sem taxas por dispositivo e sem dados enviados para SaaS externo. Uma única instância do Fleet pode gerir centenas a milhares de dispositivos em macOS, Windows, Linux e ChromeOS a partir de uma interface unificada.
Principais características de Fleet
Consultas de Endpoint Ao Vivo
Execute consultas SQL em qualquer dispositivo registado em tempo real para responder a questões de segurança e TI sem esperar por análises agendadas.
Gestão de vulnerabilidades
O Fleet compara continuamente as versões de software instaladas com bases de dados CVE e identifica pacotes vulneráveis em todos os dispositivos registados.
MDM multiplataforma
Registe e gira dispositivos macOS e Windows através de perfis MDM nativos sem implementar um servidor MDM separado.
Aplicação da Política
Defina o estado esperado do dispositivo como políticas e monitorize quais os pontos de extremidade que estão em conformidade e quais precisam de remediação a partir de um painel central.
Configuração GitOps
Gerir consultas, políticas e configurações de agente como código no Git para que as alterações sejam controladas por versão e auditáveis.
REST API e CLI
Automatize a inscrição, o agendamento de consultas e os relatórios através de uma API REST completa ou da ferramenta de linha de comandos fleetctl.
Por que executar Fleet na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.