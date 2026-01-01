O Fleet é uma plataforma de gestão de dispositivos de código aberto, construída sobre o osquery, que oferece às equipas de segurança e TI acesso em tempo real semelhante a SQL a cada endpoint registado. Ao contrário das ferramentas MDM tradicionais ou baseadas em agente, o Fleet pode responder a perguntas sobre o estado do dispositivo — software instalado, processos em execução, ligações de rede abertas, utilizadores com sessão iniciada — instantaneamente a partir de um painel web ou API, em vez de esperar por janelas de recolha agendadas.

Autoalojar o Fleet no seu próprio VPS mantém toda a telemetria de endpoint na infraestrutura que controla, sem taxas por dispositivo e sem dados enviados para SaaS externo. Uma única instância do Fleet pode gerir centenas a milhares de dispositivos em macOS, Windows, Linux e ChromeOS a partir de uma interface unificada.