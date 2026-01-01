OpenRemote é uma plataforma IoT 100% de código aberto que permite ingerir dados de qualquer dispositivo, modelar ativos do mundo real, automatizar comportamentos com regras e enviar front-ends personalizados — tudo a partir de uma única stack autoalojada. Suporta protocolos como MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus e Zigbee de imediato, além de uma API de gestão para integrações personalizadas.

Autoalojar o OpenRemote no seu VPS mantém a telemetria, a lógica de automação e os dados do utilizador final na infraestrutura que controla, sem taxas por dispositivo e sem dependência de fornecedor. Este modelo inclui o gestor, a identidade Keycloak, o PostgreSQL e um edge HAProxy com certificados automáticos Let's Encrypt para que a stack esteja pronta para receber dispositivos via HTTPS e MQTT/TLS assim que arrancar.