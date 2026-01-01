Implemente o OpenRemote com instalação de um clique.
Plataforma IoT de código aberto para gestão de ativos, automação de edifícios, monitorização de energia e orquestração de dispositivos conectados.
Escolha um plano VPS para OpenRemote
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenRemote
OpenRemote é uma plataforma IoT 100% de código aberto que permite ingerir dados de qualquer dispositivo, modelar ativos do mundo real, automatizar comportamentos com regras e enviar front-ends personalizados — tudo a partir de uma única stack autoalojada. Suporta protocolos como MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus e Zigbee de imediato, além de uma API de gestão para integrações personalizadas.
Autoalojar o OpenRemote no seu VPS mantém a telemetria, a lógica de automação e os dados do utilizador final na infraestrutura que controla, sem taxas por dispositivo e sem dependência de fornecedor. Este modelo inclui o gestor, a identidade Keycloak, o PostgreSQL e um edge HAProxy com certificados automáticos Let's Encrypt para que a stack esteja pronta para receber dispositivos via HTTPS e MQTT/TLS assim que arrancar.
Principais características de OpenRemote
Agentes multi-protocolo
Ligue dispositivos através de MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee e mais sem escrever código de protocolo para cada integração.
Modelo de ativos e atributos
Modele objetos do mundo real – edifícios, veículos, contadores de energia – como ativos tipificados com atributos, metadados e pontos de dados históricos.
Regras de Quando-então e de fluxo
Automatize o comportamento utilizando um editor visual de 'se-então', regras baseadas em fluxo, ou JavaScript e Groovy para cenários avançados.
Domínios multilocatários
Isole clientes ou sítios em reinos separados com suporte Keycloak, com utilizadores, ativos e painéis de controlo por reino.
Painéis de Informações
Construa painéis personalizados sobre dados de atributos em tempo real e históricos sem exportar para uma ferramenta de análise separada.
APIs MQTT e HTTP
Expor um broker MQTT integrado na porta 8883 e APIs REST e WebSocket para que sistemas externos possam ler e escrever o estado dos ativos.
Por que executar OpenRemote na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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