Instalação do Papermerge com um clique.
Sistema de gestão documental de código aberto com OCR automático, pesquisa de texto integral e organização por etiquetas para todos os seus documentos digitalizados.
Escolha um plano VPS para Papermerge
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Papermerge
O Papermerge é um sistema de gestão de documentos de código aberto, concebido para transformar a documentação física num arquivo digital pesquisável e organizado. Carregue PDFs ou imagens digitalizadas e o Papermerge extrai automaticamente o texto via OCR, tornando cada fatura, contrato e recibo instantaneamente pesquisável por conteúdo. A organização baseada em etiquetas, hierarquias de pastas e campos de metadados personalizados oferecem controlo detalhado sobre como os documentos são estruturados e recuperados. O suporte multiutilizador com permissões baseadas em funções torna-o adequado tanto para pequenas empresas como para escritórios profissionais.
O autoalojamento do Papermerge no seu próprio VPS significa que registos financeiros sensíveis, documentos legais e ficheiros pessoais nunca saem da sua infraestrutura. Evita taxas mensais de armazenamento na cloud, ao mesmo tempo que obtém capacidade ilimitada de documentos, a capacidade de aplicar políticas de retenção personalizadas e a flexibilidade de integrar com fluxos de trabalho existentes através da REST API do Papermerge.
Principais características de Papermerge
Extração Automática de OCR
Papermerge extrai texto pesquisável de PDFs e imagens digitalizadas automaticamente ao carregar, transformando uma pilha de documentos digitalizados numa base de dados pesquisável.
Pesquisa de Texto Completo
Pesquise em todo o conteúdo e metadados de cada documento no seu arquivo, com filtros por data, etiquetas e campos personalizados para uma recuperação precisa.
Organização de Etiquetas e Pastas
Combine as hierarquias de pastas com etiquetas flexíveis e campos de metadados personalizados para construir uma estrutura organizacional que corresponda à forma como o seu negócio realmente funciona.
Permissões multi-utilizador
O controlo de acesso baseado em funções permite que as equipas partilhem um único arquivo de documentos, enquanto mantêm ficheiros sensíveis visíveis apenas para utilizadores autorizados.
Operações de Página PDF
Unir, dividir e reordenar páginas PDF diretamente no Papermerge, eliminando a necessidade de um editor de PDF separado ao limpar documentos digitalizados.
Por que executar Papermerge na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.