O Papermerge é um sistema de gestão de documentos de código aberto, concebido para transformar a documentação física num arquivo digital pesquisável e organizado. Carregue PDFs ou imagens digitalizadas e o Papermerge extrai automaticamente o texto via OCR, tornando cada fatura, contrato e recibo instantaneamente pesquisável por conteúdo. A organização baseada em etiquetas, hierarquias de pastas e campos de metadados personalizados oferecem controlo detalhado sobre como os documentos são estruturados e recuperados. O suporte multiutilizador com permissões baseadas em funções torna-o adequado tanto para pequenas empresas como para escritórios profissionais.

O autoalojamento do Papermerge no seu próprio VPS significa que registos financeiros sensíveis, documentos legais e ficheiros pessoais nunca saem da sua infraestrutura. Evita taxas mensais de armazenamento na cloud, ao mesmo tempo que obtém capacidade ilimitada de documentos, a capacidade de aplicar políticas de retenção personalizadas e a flexibilidade de integrar com fluxos de trabalho existentes através da REST API do Papermerge.