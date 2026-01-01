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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com SnapOtter

SnapOtter é uma plataforma de manipulação de imagens auto-hospedada que combina um conjunto abrangente de ferramentas de edição — redimensionar, cortar, comprimir, converter, adicionar marca d'água e muito mais — com capacidades de IA locais, incluindo remoção de fundo, melhoramento de imagem, OCR e restauração de fotos. Todo o processamento é executado no seu próprio servidor usando CPU ou GPU, para que os ficheiros originais e os resultados nunca passem por serviços externos.

Com suporte para mais de 55 formatos de entrada, incluindo 23 formatos RAW de câmara e 14 formatos de saída, o SnapOtter lida com tudo, desde edições rápidas de imagem única até fluxos de trabalho complexos em lote, construídos usando o seu construtor visual de pipelines. Uma API REST com documentação Swagger interativa facilita a integração do processamento de imagem em qualquer aplicação ou automação.

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O que pode criar com {name}

Principais características de SnapOtter

Suporte a 55+ formatos

Processa JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 formatos RAW de câmara, e mais – converte entre qualquer formato suportado numa única operação.

Processamento local de IA

Remoção de fundo, melhoramento de imagem, OCR, melhoramento facial e restauro de fotos funcionam inteiramente na CPU ou GPU do VPS – sem chamadas de API externas ou partilha de dados.

Construtor visual de pipeline

Encadeie várias operações de imagem em pipelines reutilizáveis para processamento em lote, para que os fluxos de trabalho repetitivos sejam executados automaticamente sem etapas manuais de cada vez.

API REST com documentação

Cada ferramenta é acessível através de uma API REST documentada com uma interface Swagger UI interativa em /api/docs, facilitando a integração do processamento de imagem em aplicações e scripts.

Processamento em lote

Carregue e transforme pastas inteiras de imagens num único trabalho, aplicando as mesmas operações em centenas de ficheiros em simultâneo.

Por que executar SnapOtter na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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