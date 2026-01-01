SnapOtter é uma plataforma de manipulação de imagens auto-hospedada que combina um conjunto abrangente de ferramentas de edição — redimensionar, cortar, comprimir, converter, adicionar marca d'água e muito mais — com capacidades de IA locais, incluindo remoção de fundo, melhoramento de imagem, OCR e restauração de fotos. Todo o processamento é executado no seu próprio servidor usando CPU ou GPU, para que os ficheiros originais e os resultados nunca passem por serviços externos.

Com suporte para mais de 55 formatos de entrada, incluindo 23 formatos RAW de câmara e 14 formatos de saída, o SnapOtter lida com tudo, desde edições rápidas de imagem única até fluxos de trabalho complexos em lote, construídos usando o seu construtor visual de pipelines. Uma API REST com documentação Swagger interativa facilita a integração do processamento de imagem em qualquer aplicação ou automação.