Implemente Yuvomi com instalação de um clique.
Planeador familiar privado e autoalojado para tarefas, calendários, refeições, compras e orçamentos domésticos numa aplicação mobile-first.
Escolha um plano VPS para Yuvomi
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Yuvomi
Yuvomi é um organizador familiar de código aberto que reúne tarefas, calendários partilhados, listas de compras, planos de refeições, receitas, orçamentos e notas domésticas numa única aplicação web progressiva, otimizada para dispositivos móveis. Cada módulo é independente, por isso pode usar apenas as partes que se adequam à sua família e ignorar as restantes.
Alojar o Yuvomi no seu próprio VPS mantém os dados domésticos sensíveis — horários, recibos, listas de contactos, lembretes médicos — fora dos serviços de nuvem de terceiros. A base de dados SQLite suporta encriptação AES-256 opcional em repouso, e um agendador integrado lida com cópias de segurança automáticas para que as informações da sua família permaneçam privadas sem sacrificar a conveniência.
Principais características de Yuvomi
Planeador familiar partilhado
Coordene tarefas, calendários, refeições e listas de compras entre todos os membros do agregado familiar com atribuições multiutilizador e notificações.
PWA Mobile-first
Instala-se como uma aplicação web progressiva que parece nativa em telemóveis e tablets, com vistas que funcionam offline para gestão doméstica em movimento.
Integrações de calendário
Sincronize com o Google Calendar, iCloud via CalDAV, dispositivos Apple e subscrições ICS para manter todos os horários existentes num só lugar.
Armazenamento SQLite criptografado
A criptografia SQLCipher AES-256 opcional protege os dados domésticos em repouso, e as cópias de segurança agendadas podem ser espelhadas para qualquer destino WebDAV.
Kit de ferramentas doméstico modular
Ative apenas os módulos de que precisa – orçamentos, planeamento de refeições, receitas, aniversários, contactos, documentos ou gestão doméstica – e ignore os restantes.
Privado e sem rastreadores
Zero rastreadores de terceiros, sem telemetria e uma licença MIT mantêm os dados da sua família totalmente sob o seu controlo no seu VPS.
Por que executar Yuvomi na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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