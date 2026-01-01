Yuvomi é um organizador familiar de código aberto que reúne tarefas, calendários partilhados, listas de compras, planos de refeições, receitas, orçamentos e notas domésticas numa única aplicação web progressiva, otimizada para dispositivos móveis. Cada módulo é independente, por isso pode usar apenas as partes que se adequam à sua família e ignorar as restantes.

Alojar o Yuvomi no seu próprio VPS mantém os dados domésticos sensíveis — horários, recibos, listas de contactos, lembretes médicos — fora dos serviços de nuvem de terceiros. A base de dados SQLite suporta encriptação AES-256 opcional em repouso, e um agendador integrado lida com cópias de segurança automáticas para que as informações da sua família permaneçam privadas sem sacrificar a conveniência.