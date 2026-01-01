Implemente o AstrBot com uma instalação de um clique.
Estrutura de chatbot de IA multiplataforma de código aberto que conecta grandes modelos de linguagem às suas aplicações de mensagens favoritas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com AstrBot
AstrBot é uma poderosa plataforma de chatbot de código aberto que faz a ponte entre grandes modelos de linguagem e aplicações de mensagens populares, incluindo Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu e LINE. Com mais de 25 000 estrelas no GitHub, fornece uma estrutura unificada para construir experiências de IA conversacional com suporte multimodal, bases de conhecimento, um sandbox de agente para execução segura de código e integração MCP (Model Context Protocol).
Alojar o AstrBot no seu próprio VPS mantém as suas chaves de API, histórico de conversas e dados da base de conhecimento totalmente privados. Com mais de 1 000 plugins da comunidade instaláveis a partir do marketplace integrado e uma UI baseada na web para configuração, obtém uma infraestrutura de chatbot de IA de nível empresarial sem depender de serviços alojados por terceiros.
Principais características de AstrBot
Mensagens multiplataforma
Conecte uma única implementação do AstrBot ao Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE e mais, simultaneamente.
Mercado de plugins
Instale a partir de mais de 1 000 plugins da comunidade com 1-clique para expandir as capacidades – ferramentas de moderação, agendadores, integrações e muito mais.
Sandbox do agente
Execute código de forma segura dentro de uma sandbox isolada durante conversas, permitindo fluxos de trabalho agentivos poderosos sem expor o sistema anfitrião.
Suporte da Base de Conhecimento
Anexe bases de conhecimento personalizadas aos seus bots para que respondam a perguntas baseadas nos seus próprios documentos e dados, em vez de dados de treino genéricos.
Integração MCP
O suporte ao Protocolo de Contexto de Modelo permite que o AstrBot utilize ferramentas externas e fontes de dados, desbloqueando comportamentos agênticos avançados para além de um simples chat.
Por que executar AstrBot na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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