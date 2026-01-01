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Estrutura de chatbot de IA multiplataforma de código aberto que conecta grandes modelos de linguagem às suas aplicações de mensagens favoritas.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com AstrBot

AstrBot é uma poderosa plataforma de chatbot de código aberto que faz a ponte entre grandes modelos de linguagem e aplicações de mensagens populares, incluindo Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu e LINE. Com mais de 25 000 estrelas no GitHub, fornece uma estrutura unificada para construir experiências de IA conversacional com suporte multimodal, bases de conhecimento, um sandbox de agente para execução segura de código e integração MCP (Model Context Protocol).

Alojar o AstrBot no seu próprio VPS mantém as suas chaves de API, histórico de conversas e dados da base de conhecimento totalmente privados. Com mais de 1 000 plugins da comunidade instaláveis a partir do marketplace integrado e uma UI baseada na web para configuração, obtém uma infraestrutura de chatbot de IA de nível empresarial sem depender de serviços alojados por terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de AstrBot

Mensagens multiplataforma

Conecte uma única implementação do AstrBot ao Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE e mais, simultaneamente.

Mercado de plugins

Instale a partir de mais de 1 000 plugins da comunidade com 1-clique para expandir as capacidades – ferramentas de moderação, agendadores, integrações e muito mais.

Sandbox do agente

Execute código de forma segura dentro de uma sandbox isolada durante conversas, permitindo fluxos de trabalho agentivos poderosos sem expor o sistema anfitrião.

Suporte da Base de Conhecimento

Anexe bases de conhecimento personalizadas aos seus bots para que respondam a perguntas baseadas nos seus próprios documentos e dados, em vez de dados de treino genéricos.

Integração MCP

O suporte ao Protocolo de Contexto de Modelo permite que o AstrBot utilize ferramentas externas e fontes de dados, desbloqueando comportamentos agênticos avançados para além de um simples chat.

Por que executar AstrBot na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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