AstrBot é uma poderosa plataforma de chatbot de código aberto que faz a ponte entre grandes modelos de linguagem e aplicações de mensagens populares, incluindo Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu e LINE. Com mais de 25 000 estrelas no GitHub, fornece uma estrutura unificada para construir experiências de IA conversacional com suporte multimodal, bases de conhecimento, um sandbox de agente para execução segura de código e integração MCP (Model Context Protocol).

Alojar o AstrBot no seu próprio VPS mantém as suas chaves de API, histórico de conversas e dados da base de conhecimento totalmente privados. Com mais de 1 000 plugins da comunidade instaláveis a partir do marketplace integrado e uma UI baseada na web para configuração, obtém uma infraestrutura de chatbot de IA de nível empresarial sem depender de serviços alojados por terceiros.