Implemente Starbase 80 com instalação de um clique.
Uma página inicial de servidor leve e rápida para organizar ligações para os seus contentores e serviços autoalojados.
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O que pode criar com Starbase 80
Starbase 80 é uma página inicial de servidor minimalista e ultrarrápida para ambientes Docker. Renderiza uma página inicial HTML totalmente estática a partir de um simples ficheiro de configuração JSON, sem JavaScript no navegador — as páginas carregam instantaneamente sem sobrecarga de framework. Personalize a aparência com variáveis de ambiente que controlam o título, o logótipo, as cores de fundo, o modo escuro e o comportamento dos links.
Ao contrário dos dashboards com muitas integrações, o Starbase 80 não requer tokens de API, acesso à rede aos seus contentores, nem manutenção contínua — apenas um ficheiro JSON com os seus links e ícones. Suporta Ícones de Dashboard, ícones Material Design e ícones selfh.st de imediato, tornando fácil construir uma página inicial polida e personalizada para qualquer configuração autoalojada.
Principais características de Starbase 80
Carregamento instantâneo de páginas
A Starbase 80 emite HTML estático puro sem JavaScript do lado do cliente, para que a sua página inicial carregue em milissegundos, independentemente da carga do servidor.
Configuração orientada por JSON
Defina todos os seus serviços, categorias, ícones e ligações num único ficheiro config.json – sem base de dados, sem editor de interface, sem migrações.
Suporte a ícones ricos
Utilize Ícones do Painel de Controlo, ícones do Material Design ou ícones selfh.st pelo nome, ou sirva os seus próprios ficheiros de imagem a partir de uma pasta montada por ligação.
Modo escuro integrado
Modo escuro automático sensível ao SO com cores de fundo configuráveis para temas claros e escuros, utilizando valores de cor Tailwind ou códigos hexadecimais.
Acesso zero ao contentor
Não é necessário um socket Docker e sem integrações de API – o Starbase 80 é um lançador de links puro, sem acesso de leitura aos seus contentores em execução.
Por que executar Starbase 80 na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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