Starbase 80 é uma página inicial de servidor minimalista e ultrarrápida para ambientes Docker. Renderiza uma página inicial HTML totalmente estática a partir de um simples ficheiro de configuração JSON, sem JavaScript no navegador — as páginas carregam instantaneamente sem sobrecarga de framework. Personalize a aparência com variáveis de ambiente que controlam o título, o logótipo, as cores de fundo, o modo escuro e o comportamento dos links.

Ao contrário dos dashboards com muitas integrações, o Starbase 80 não requer tokens de API, acesso à rede aos seus contentores, nem manutenção contínua — apenas um ficheiro JSON com os seus links e ícones. Suporta Ícones de Dashboard, ícones Material Design e ícones selfh.st de imediato, tornando fácil construir uma página inicial polida e personalizada para qualquer configuração autoalojada.