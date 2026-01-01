O OctoBot é um bot de negociação de criptomoedas gratuito e de código aberto que se conecta à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit e a mais de 15 outras corretoras através de uma única interface web. Suporta negociação em grelha, média de custo em dólar, criação de mercado, estratégias impulsionadas por IA, automação de webhooks do TradingView e um motor de backtesting totalmente programável para refinar configurações com base em dados históricos de mercado.

O alojamento próprio do OctoBot no seu próprio VPS mantém cada chave API, perfil e histórico de negociações sob o seu controlo direto, sem qualquer camada de custódia entre si e a corretora. A interface de utilizador do navegador funciona 24/7 no seu VPS para que as estratégias continuem a ser executadas mesmo quando a sua máquina local está offline, e o sistema de plugins 'tentacles' permite estender o bot com sinais ou interfaces personalizados sem alterar a imagem upstream.