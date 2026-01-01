Implemente o OctoBot com instalação de um clique.
Bot de negociação de criptomoedas de código aberto para automatizar estratégias de IA, grid, DCA e TradingView em mais de 15 exchanges.
Escolha um plano VPS para OctoBot
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OctoBot
O OctoBot é um bot de negociação de criptomoedas gratuito e de código aberto que se conecta à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit e a mais de 15 outras corretoras através de uma única interface web. Suporta negociação em grelha, média de custo em dólar, criação de mercado, estratégias impulsionadas por IA, automação de webhooks do TradingView e um motor de backtesting totalmente programável para refinar configurações com base em dados históricos de mercado.
O alojamento próprio do OctoBot no seu próprio VPS mantém cada chave API, perfil e histórico de negociações sob o seu controlo direto, sem qualquer camada de custódia entre si e a corretora. A interface de utilizador do navegador funciona 24/7 no seu VPS para que as estratégias continuem a ser executadas mesmo quando a sua máquina local está offline, e o sistema de plugins 'tentacles' permite estender o bot com sinais ou interfaces personalizados sem alterar a imagem upstream.
Principais características de OctoBot
Suporte a mais de 15 exchanges
Ligue-se a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, e muitas mais bolsas de spot e futuros a partir de uma única implementação.
Múltiplos tipos de estratégia
Execute trading em grelha, DCA, market making, arbitragem, sinais impulsionados por IA e estratégias de webhook do TradingView lado a lado em perfis independentes.
Automação TradingView
Receba alertas do TradingView diretamente no OctoBot para acionar negociações a partir dos seus indicadores Pine Script favoritos, sem serviços intermediários.
Motor de backtesting
Reproduza estratégias contra dados históricos de mercado com relatórios de desempenho detalhados antes de arriscar capital numa bolsa em tempo real.
Sistema de plugins Tentacles
Estenda o OctoBot com tentáculos da comunidade para novas estratégias, corretoras e interfaces, ou escreva as suas próprias sem fazer um fork do projeto.
Telegram e alertas web
Monitorize a carteira e a atividade de negociação a partir do painel web integrado ou envie notificações em tempo real para o Telegram para controlo em movimento.
Por que executar OctoBot na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Activepieces
Automação de fluxo de trabalho de código aberto e sem código com mais de 200 integrações de aplicações