Implemente o WinterCMS com instalação de um clique.
Gratuito, de código aberto, SGC baseado em Laravel com um painel de administração limpo, sistema de plugins e um poderoso motor de temas.
Escolha um plano VPS para WinterCMS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WinterCMS
O WinterCMS é um sistema de gestão de conteúdos gratuito e de código aberto, construído sobre o framework PHP Laravel. Originalmente ramificado do OctoberCMS, combina uma arquitetura amigável para programadores com um backend intuitivo que torna a gestão de conteúdos simples para utilizadores não técnicos. O CMS inclui um editor baseado em blocos, um ecossistema de plugins flexível e um front-end temático que permite às equipas criar e manter sites sofisticados sem sacrificar a qualidade do código.
Autoalojar o WinterCMS no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre os seus dados, elimina taxas por site ou por utilizador e permite-lhe personalizar cada camada da stack. Este modelo combina o WinterCMS com uma base de dados MySQL 8 dedicada para uma persistência fiável e pronta para produção desde o primeiro dia.
Principais características de WinterCMS
Fundação Laravel
Construído em Laravel PHP, o WinterCMS herda uma camada madura de roteamento, ORM e segurança que os programadores já conhecem e confiam.
Ecossistema de plugins
Amplie a funcionalidade através de um rico mercado de plugins e de uma API simples que torna a criação de plugins personalizados rápida e de fácil manutenção.
Motor de Temas
Crie front-ends totalmente personalizados utilizando modelos Twig com componentes CMS, parciais e layouts – sem necessidade de bloqueio de tema.
Painel Admin Limpo
Gestor de Multimédia
A gestão de ficheiros e imagens integrada, com ferramentas de carregamento, organização e edição inline, mantém todos os ativos num só lugar.
Por que executar WinterCMS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.