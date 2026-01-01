O WinterCMS é um sistema de gestão de conteúdos gratuito e de código aberto, construído sobre o framework PHP Laravel. Originalmente ramificado do OctoberCMS, combina uma arquitetura amigável para programadores com um backend intuitivo que torna a gestão de conteúdos simples para utilizadores não técnicos. O CMS inclui um editor baseado em blocos, um ecossistema de plugins flexível e um front-end temático que permite às equipas criar e manter sites sofisticados sem sacrificar a qualidade do código.

Autoalojar o WinterCMS no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre os seus dados, elimina taxas por site ou por utilizador e permite-lhe personalizar cada camada da stack. Este modelo combina o WinterCMS com uma base de dados MySQL 8 dedicada para uma persistência fiável e pronta para produção desde o primeiro dia.