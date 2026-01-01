Implemente Uptrace com instalação de um clique.
Plataforma APM de código aberto para rastreamentos distribuídos, métricas e registos, construída nativamente em OpenTelemetry.
Escolha um plano VPS para Uptrace
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Uptrace
Uptrace é uma plataforma de Monitorização de Desempenho de Aplicações (APM) de código aberto que unifica traces distribuídos, métricas e logs de aplicações instrumentadas com OpenTelemetry numa única interface. Construída sobre ClickHouse para armazenamento de telemetria de alto débito e PostgreSQL para metadados, oferece as capacidades de observabilidade de Datadog e New Relic sem taxas de licenciamento por host ou preocupações com a residência dos dados.
A auto-hospedagem de Uptrace no seu VPS mantém todos os dados de telemetria na sua própria infraestrutura sem preços por span ou por log. Qualquer aplicação instrumentada com SDKs OpenTelemetry — em Go, Python, Node.js, Java, .NET e mais — pode enviar dados diretamente via OTLP sem configuração adicional.
Principais características de Uptrace
Rastreamento distribuído
Visualize fluxos de pedidos em microsserviços com detalhes completos de rastreamento, gráficos de chama e mapas de dependência de serviço para identificar gargalos de latência.
Métricas e painéis de controlo
Motor de métricas compatível com PromQL com mais de 50 dashboards pré-construídos para frameworks populares, bases de dados e componentes de infraestrutura.
Pesquisa centralizada de registos
Ingerir e pesquisar em texto completo registos estruturados juntamente com rastreios correlacionados e métricas numa única interface de consulta unificada.
Alertas e notificações
Defina alertas baseados em limiares ou de anomalias com encaminhamento para email, Slack, PagerDuty ou endpoints de webhook personalizados.
Ingestão nativa de OTLP
Aceita telemetria de qualquer SDK OpenTelemetry via gRPC ou HTTP sem adaptadores personalizados, coletores ou agentes proprietários.
Por que executar Uptrace na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.