Waline é um sistema de comentários de código aberto e auto-hospedado, concebido para websites estáticos, blogs e sites de documentação. Oferece uma experiência de comentários completa, incluindo respostas aninhadas, reações de emoji, contagem de visitantes e estatísticas de visualização de artigos, tudo sem depender de serviços de terceiros que rastreiam os seus utilizadores.

A auto-hospedagem do Waline no seu próprio VPS oferece controlo total sobre os dados dos comentários, fluxos de trabalho de moderação e configurações de notificação. Esta implementação utiliza SQLite para armazenamento local de configuração zero, pelo que não há uma base de dados separada para gerir. O Waline integra-se com qualquer frontend através de um widget JavaScript e suporta a formatação Markdown nos comentários de imediato.