Implemente o Waline com um clique.
Sistema de comentários leve e de código aberto com proteção contra spam, moderação e suporte a notificações avançadas.
Escolha um plano VPS para Waline
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Waline
Waline é um sistema de comentários de código aberto e auto-hospedado, concebido para websites estáticos, blogs e sites de documentação. Oferece uma experiência de comentários completa, incluindo respostas aninhadas, reações de emoji, contagem de visitantes e estatísticas de visualização de artigos, tudo sem depender de serviços de terceiros que rastreiam os seus utilizadores.
A auto-hospedagem do Waline no seu próprio VPS oferece controlo total sobre os dados dos comentários, fluxos de trabalho de moderação e configurações de notificação. Esta implementação utiliza SQLite para armazenamento local de configuração zero, pelo que não há uma base de dados separada para gerir. O Waline integra-se com qualquer frontend através de um widget JavaScript e suporta a formatação Markdown nos comentários de imediato.
Principais características de Waline
Proteção de Spam
A integração Akismet incorporada e a limitação de taxa por IP impedem que os comentários de spam entrem sem exigir a revisão manual de cada envio.
Notificações de email
Alertas automáticos por email notificam os comentadores de respostas e os proprietários do site de novas submissões, mantendo as conversas ativas sem monitorização manual.
Estatísticas de Visitantes
Acompanhe as contagens de visualizações de página e as estatísticas de visitantes únicos por artigo diretamente a partir do widget Waline, sem necessidade de serviço de análise adicional.
Painel de Moderação
O painel de controlo online permite aprovar, editar e eliminar comentários e gerir contas de comentadores a partir de uma única interface.
Apoio de Markdown
Os comentadores podem formatar respostas usando a sintaxe Markdown e inserir reações de emoji, tornando as discussões mais ricas e mais fáceis de ler.
Por que executar Waline na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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