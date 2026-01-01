OpenLIT é uma plataforma de engenharia de IA de código aberto que oferece observabilidade full-stack a aplicações LLM e de IA generativa com uma única linha de instrumentação. Captura rastreios, uso de tokens, latência, erros e custos em mais de 50 fornecedores de LLM, bases de dados vetoriais, GPUs e frameworks de agentes — tudo usando convenções semânticas nativas do OpenTelemetry, para que os pipelines OTel existentes funcionem sem SDKs personalizados.

O autoalojamento do OpenLIT no seu próprio VPS mantém o conteúdo dos prompts, o uso do modelo e a atividade das chaves API na infraestrutura que controla, sem preços por token ou limites de utilizadores impostos por um fornecedor SaaS. O armazenamento ClickHouse lida com telemetria de alto volume, e o coletor OTel incluído expõe endpoints OTLP gRPC e HTTP prontos para o SDK OpenLIT ou qualquer outro serviço instrumentado com OTel.