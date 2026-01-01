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Processadores AMD EPYC
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com OpenLIT

OpenLIT é uma plataforma de engenharia de IA de código aberto que oferece observabilidade full-stack a aplicações LLM e de IA generativa com uma única linha de instrumentação. Captura rastreios, uso de tokens, latência, erros e custos em mais de 50 fornecedores de LLM, bases de dados vetoriais, GPUs e frameworks de agentes — tudo usando convenções semânticas nativas do OpenTelemetry, para que os pipelines OTel existentes funcionem sem SDKs personalizados.

O autoalojamento do OpenLIT no seu próprio VPS mantém o conteúdo dos prompts, o uso do modelo e a atividade das chaves API na infraestrutura que controla, sem preços por token ou limites de utilizadores impostos por um fornecedor SaaS. O armazenamento ClickHouse lida com telemetria de alto volume, e o coletor OTel incluído expõe endpoints OTLP gRPC e HTTP prontos para o SDK OpenLIT ou qualquer outro serviço instrumentado com OTel.

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O que pode criar com {name}

Principais características de OpenLIT

Observabilidade LLM

Capture prompts, conclusões, tokens, latência e erros em mais de 50 fornecedores de LLM com duas linhas de configuração do SDK.

Monitorização de custos

Monitorize os gastos por pedido, por modelo e por aplicação em tempo real, utilizando os preços incorporados para os principais fornecedores de LLM.

OpenTelemetry nativo

Utiliza convenções semânticas OTel padrão para IA generativa, para que qualquer serviço instrumentado com OTel envie dados sem SDKs de fornecedores.

Monitorização de GPU

Recolha métricas de GPU NVIDIA e AMD – utilização, memória, temperatura e consumo de energia – juntamente com a telemetria do modelo.

Gestão de solicitações e Vault

Versionar prompts, executar experiências e armazenar chaves de API de fornecedores num cofre de segredos integrado com acesso baseado em funções.

Ambiente de testes e avaliações

Compare as respostas do modelo lado a lado e execute avaliações automatizadas para pontuar a qualidade, o viés e a alucinação.

Por que executar OpenLIT na Hostinger

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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