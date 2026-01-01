Implemente o FeedCraft com um clique.
Middleware RSS autoalojado que usa IA para traduzir, resumir, filtrar e limpar qualquer feed antes que chegue ao seu leitor.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FeedCraft
FeedCraft é um middleware RSS de código aberto que se posiciona entre qualquer feed de origem e o seu leitor, transformando cada artigo através de etapas de processamento configuráveis chamadas Crafts. Pode extrair o texto completo de artigos de feeds truncados, traduzir títulos e corpos de texto através de um LLM compatível com OpenAI, gerar resumos e introduções com IA, filtrar publicações promocionais com regras de linguagem natural e até transformar páginas HTML, APIs JSON ou resultados de pesquisa em novos feeds RSS.
Alojar o FeedCraft no seu próprio VPS mantém cada artigo e cada prompt de LLM na infraestrutura que controla, remove os limites de taxa e o tempo de inatividade que afetam as instâncias públicas partilhadas, e permite-lhe direcionar o processamento de IA para o fornecedor que — OpenAI, Gemini, um modelo Ollama local ou qualquer endpoint compatível com OpenAI — melhor se adapta ao seu orçamento e cobertura linguística.
Principais características de FeedCraft
Tradução e resumos de IA
Traduza títulos e corpos de artigos para qualquer idioma de destino e anexe resumos gerados por IA através de um LLM compatível com OpenAI com prompts personalizados por Craft.
Extração de texto completo
Substitua excertos RSS truncados com o conteúdo completo do artigo, incluindo um modo fulltext-plus renderizado pelo navegador para sites que hidratam texto via JavaScript.
HTML/JSON/Pesquisa para RSS
Geradores visuais incorporados transformam páginas web arbitrárias, respostas de API JSON (com importação curl) e resultados de motores de busca em feeds RSS estáveis.
Modos portátil e de base
Prefixe qualquer URL de feed para processamento único, ou defina Receitas nomeadas na interface de administração para fixar URLs de feed transformados permanentes aos quais o seu leitor subscreve.
AtomCraft e FlowCraft
Componha operações atómicas (proxy, limite, traduzir, resumir, embelezar, ignorar publicidade) em pipelines reutilizáveis adaptados a cada feed de origem.
Middleware independente do leitor
Funciona com FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, ou qualquer leitor que consuma RSS padrão, sem necessidade de plugin ou integração de conta.
Por que executar FeedCraft na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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