FeedCraft é um middleware RSS de código aberto que se posiciona entre qualquer feed de origem e o seu leitor, transformando cada artigo através de etapas de processamento configuráveis chamadas Crafts. Pode extrair o texto completo de artigos de feeds truncados, traduzir títulos e corpos de texto através de um LLM compatível com OpenAI, gerar resumos e introduções com IA, filtrar publicações promocionais com regras de linguagem natural e até transformar páginas HTML, APIs JSON ou resultados de pesquisa em novos feeds RSS.

Alojar o FeedCraft no seu próprio VPS mantém cada artigo e cada prompt de LLM na infraestrutura que controla, remove os limites de taxa e o tempo de inatividade que afetam as instâncias públicas partilhadas, e permite-lhe direcionar o processamento de IA para o fornecedor que — OpenAI, Gemini, um modelo Ollama local ou qualquer endpoint compatível com OpenAI — melhor se adapta ao seu orçamento e cobertura linguística.