Marreta é um proxy web autoalojado que obtém e processa páginas web para entregar versões limpas e legíveis, desprovidas de cookies de rastreamento, anúncios e barreiras de acesso. Normaliza URLs, remove ruído da saída HTML e armazena os resultados em cache localmente para que leituras repetidas sejam instantâneas. Regras personalizadas por domínio permitem afinar a forma como sites específicos são limpos e renderizados.

Executar o Marreta no seu próprio VPS significa que todo o processamento ocorre numa infraestrutura que controla — nenhum serviço de leitura de terceiros recebe o seu histórico de navegação. O resultado é uma alternativa privada, rápida e autónoma aos proxies de leitura baseados na cloud, sem limites de utilização e sem dados a sair do seu servidor.