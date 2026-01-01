Implemente Marreta com instalação de um clique.
Proxy de conteúdo web autoalojado que recupera e limpa artigos para uma leitura sem distrações e sem rastreamento.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Marreta
Marreta é um proxy web autoalojado que obtém e processa páginas web para entregar versões limpas e legíveis, desprovidas de cookies de rastreamento, anúncios e barreiras de acesso. Normaliza URLs, remove ruído da saída HTML e armazena os resultados em cache localmente para que leituras repetidas sejam instantâneas. Regras personalizadas por domínio permitem afinar a forma como sites específicos são limpos e renderizados.
Executar o Marreta no seu próprio VPS significa que todo o processamento ocorre numa infraestrutura que controla — nenhum serviço de leitura de terceiros recebe o seu histórico de navegação. O resultado é uma alternativa privada, rápida e autónoma aos proxies de leitura baseados na cloud, sem limites de utilização e sem dados a sair do seu servidor.
Principais características de Marreta
Limpeza e Normalização de URL
Remove parâmetros de rastreamento, redirecionamentos e ruído de consulta de URLs antes de serem acedidos, produzindo sempre links canónicos limpos.
Obtenção de Conteúdo Sem Cookies
Recupera páginas sem cookies ou cabeçalhos de identificação, ignorando pop-ups de consentimento de cookies e portões de acesso baseados em cookies.
Otimização HTML
Remove anúncios, scripts, pop-ups e elementos não relacionados com o conteúdo para entregar uma versão limpa e de carregamento rápido da página.
Caching inteligente
Armazena em cache as páginas processadas localmente para que visitas repetidas retornem imediatamente sem voltar a buscar ou reprocessar a página de origem.
Regras Personalizadas por Domínio
Aplique remoção de CSS específico do site, injeção de JavaScript e regras de cabeçalho ou cookies personalizadas para ajustar a saída para qualquer domínio.
Acesso API JSON
Cada URL processado também está disponível como uma resposta da API JSON, tornando o Marreta fácil de integrar em fluxos de trabalho de automação.
Por que executar Marreta na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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