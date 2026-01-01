Implemente Warracker com um clique.
Sistema de gestão de garantias autoalojado para o acompanhamento de garantias de produtos, recibos e reclamações num só lugar.
Escolha um plano VPS para Warracker
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Warracker
Warracker é uma aplicação de controlo de garantias de código aberto que centraliza todas as suas garantias de produtos, documentos de compra e históricos de reclamações num único painel de controlo autoalojado. Em vez de procurar em trocas de emails, arquivadores ou folhas de cálculo, obtém uma base de dados pesquisável com alertas de expiração, armazenamento de documentos e acesso multiutilizador para equipas e agregados familiares.
Alojar o Warracker no seu próprio VPS significa que os seus recibos de compra, digitalizações de faturas e números de série de produtos permanecem numa infraestrutura que controla. Com notificações proativas por email e push via Apprise, recebe avisos antecipados antes que as garantias expirem para que possa agir enquanto a cobertura ainda se aplica.
Principais características de Warracker
Alertas de Expiração de Garantia
Receba e-mails e notificações push através de mais de 100 serviços, incluindo Telegram, Slack e Discord, antes que as garantias expirem.
Armazenamento de Documentos
Carregue e anexe recibos, faturas e manuais diretamente a cada registo de garantia para recuperação instantânea quando necessário.
Acompanhamento do Ciclo de Vida das Reclamações
Gerir reclamações de garantia de ponta a ponta com atualizações de estado e visibilidade total em todo o processo de reclamações.
Busca Avançada e Filtragem
Encontre qualquer garantia instantaneamente pelo nome do produto, número de série, fornecedor ou etiquetas personalizadas em todo o seu catálogo.
Acesso Multiutilizador
Partilhe registos de garantia entre uma equipa ou agregado familiar com permissões baseadas em funções e controlos de gestão de administrador.
Importação e Exportação de CSV
Migre os registos de garantia existentes de folhas de cálculo através da importação CSV e exporte os seus dados a qualquer momento para total portabilidade.
Por que executar Warracker na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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