O MapStore é um produto WebGIS de código aberto desenvolvido pela GeoSolutions que permite às equipas criar, guardar e partilhar mapas interativos, dashboards e geohistorias imersivas no navegador. Ele suporta o conjunto completo de padrões OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) e integra-se nativamente com GeoServer, MapServer, serviços ArcGIS REST e qualquer backend geoespacial compatível com padrões.

Construído sobre OpenLayers, Leaflet e CesiumJS, o MapStore unifica visualizadores 2D e 3D, uma tabela de atributos rica, widgets de gráficos e um gestor de contexto para adaptar aplicações de mapas a diferentes grupos de utilizadores. O autoalojamento num VPS dedicado mantém camadas proprietárias, mapas base e análises sob o seu controlo, evitando o preço por utilizador das plataformas GIS alojadas.