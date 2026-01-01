Implemente o MapStore com instalação de um clique.
Framework WebGIS de código aberto para construir mapas interativos, dashboards e geohistorias 3D a partir de qualquer fonte de dados.
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O que pode criar com MapStore
O MapStore é um produto WebGIS de código aberto desenvolvido pela GeoSolutions que permite às equipas criar, guardar e partilhar mapas interativos, dashboards e geohistorias imersivas no navegador. Ele suporta o conjunto completo de padrões OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) e integra-se nativamente com GeoServer, MapServer, serviços ArcGIS REST e qualquer backend geoespacial compatível com padrões.
Construído sobre OpenLayers, Leaflet e CesiumJS, o MapStore unifica visualizadores 2D e 3D, uma tabela de atributos rica, widgets de gráficos e um gestor de contexto para adaptar aplicações de mapas a diferentes grupos de utilizadores. O autoalojamento num VPS dedicado mantém camadas proprietárias, mapas base e análises sob o seu controlo, evitando o preço por utilizador das plataformas GIS alojadas.
Principais características de MapStore
Mapas e painéis de controlo
Crie mapas 2D interativos e painéis de dados com gráficos, contadores e widgets de texto que são atualizados a partir de camadas WMS, WFS e WPS em tempo real.
GeoHistórias 3D
Crie geohistorias narrativas com cenas 3D com tecnologia CesiumJS, animações de voo e multimédia incorporada para comunicar dados espaciais a públicos não-GIS.
Padrões OGC
Suporte nativo para WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW e 3D Tiles conecta o MapStore ao GeoServer, MapServer e a qualquer serviço geoespacial compatível.
Gestor de contexto
Configure contextos de aplicação que expõem barras de ferramentas, plugins e camadas personalizadas a grupos de utilizadores específicos sem bifurcar a base de código.
Integração de catálogo
Pesquise e importe camadas de catálogos CSW, WMS, WMTS, TMS e ArcGIS REST diretamente no compositor de mapas, acelerando a descoberta de dados.
Tabela de atributos
Consultar, filtrar e editar atributos de elementos vetoriais com uma tabela estilo folha de cálculo que sincroniza em tempo real com a simbologia e seleções do mapa.
Por que executar MapStore na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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