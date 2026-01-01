Mailpit é uma ferramenta de teste e depuração de email de código aberto criada para programadores. Executa um servidor SMTP integrado que interceta todos os emails de saída das suas aplicações e exibe as mensagens capturadas numa caixa de entrada web limpa e pesquisável – sem nunca enviar emails para destinatários reais. Isto torna seguro testar fluxos de notificação por email, iterar em modelos de email e verificar configurações SMTP em ambientes de desenvolvimento e de teste.

Mailpit é o substituto moderno e ativamente mantido para o MailHog (que já não é mantido). É fornecido como um único binário leve com um armazenamento de mensagens rápido baseado em SQLite, pesquisa de texto completo, renderização de email HTML, uma API REST e autenticação SMTP e de interface de utilizador opcional – tudo com uma pegada de memória insignificante.