Implemente o Mailpit com um clique.
Ferramenta leve de teste de email que captura mensagens SMTP e as exibe numa caixa de entrada baseada no navegador.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mailpit
Mailpit é uma ferramenta de teste e depuração de email de código aberto criada para programadores. Executa um servidor SMTP integrado que interceta todos os emails de saída das suas aplicações e exibe as mensagens capturadas numa caixa de entrada web limpa e pesquisável – sem nunca enviar emails para destinatários reais. Isto torna seguro testar fluxos de notificação por email, iterar em modelos de email e verificar configurações SMTP em ambientes de desenvolvimento e de teste.
Mailpit é o substituto moderno e ativamente mantido para o MailHog (que já não é mantido). É fornecido como um único binário leve com um armazenamento de mensagens rápido baseado em SQLite, pesquisa de texto completo, renderização de email HTML, uma API REST e autenticação SMTP e de interface de utilizador opcional – tudo com uma pegada de memória insignificante.
Principais características de Mailpit
Captura de email SMTP
Atua como um servidor SMTP drop-in que interceta o correio de saída de qualquer aplicação, evitando a entrega acidental para endereços de email reais durante o desenvolvimento.
Caixa de entrada baseada no navegador
Ver, pesquisar e inspecionar todas as mensagens capturadas numa interface web responsiva com renderização HTML completa, vista de código-fonte e um layout otimizado para dispositivos móveis.
Acesso à API REST
Consultar, eliminar e gerir mensagens programaticamente através de uma API REST documentada, permitindo a integração com suites de teste automatizadas e pipelines de CI/CD.
Pesquisa de texto completo
Pesquise em linhas de assunto, endereços de remetente e destinatário, e corpo da mensagem para localizar rapidamente e-mails específicos durante os testes.
Etiquetagem de mensagens
Etiquetar automaticamente as mensagens por tipo – HTML, anexos, imagens incorporadas – para uma filtragem visual rápida em grandes volumes de emails de teste.
Por que executar Mailpit na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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