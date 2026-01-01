Implemente o Judge0 CE com instalação de um clique.
API de execução de código de código aberto que compila e executa submissões em mais de 60 linguagens de programação dentro de uma sandbox isolada.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Judge0 CE
O Judge0 CE é um sistema de juiz online de código aberto que expõe uma API HTTP JSON simples para compilar e executar código-fonte em mais de 60 linguagens de programação, incluindo C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust e Ruby. Cada submissão é compilada e executada dentro de um sandbox totalmente isolado e com recursos limitados, utilizando namespaces e cgroups do kernel Linux, prevenindo processos descontrolados, esgotamento de memória ou fugas do sistema de ficheiros.
Autoalojar o Judge0 permite-lhe construir plataformas de avaliação de código, juízes de programação competitiva ou ferramentas educacionais sem depender de serviços de execução de terceiros. É o proprietário da API, controla os limites de taxa e mantém todos os dados de submissão no seu próprio VPS. A edição CE é gratuita e com licença MIT, sem taxas por execução, independentemente do volume.
Principais características de Judge0 CE
Suporte para 60+ idiomas
Execute submissões em C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby e dezenas mais – tudo gerido por um único endpoint de API unificado.
Execução isolada de sandbox
Cada submissão é executada numa sandbox ao nível do kernel com limites rigorosos de tempo de CPU, memória e processos, impedindo a interferência entre execuções concorrentes.
API JSON HTTP Simples
Crie uma submissão com código fonte e ID do idioma através de um único pedido POST e sonde ou aguarde de forma síncrona pelo veredito, pela saída e pelas estatísticas de tempo de execução.
Autenticação e autorização
Proteja a API com cabeçalhos de token de autenticação e autorização configuráveis, permitindo acesso controlado apenas para clientes fidedignos.
Pool de trabalhadores assíncronos
Um processo de trabalho separado drena a fila de execução do Redis, para que o servidor API permaneça responsivo sob cargas de submissão elevadas.
Limitação de taxa integrada
A limitação de taxa por cliente pode ser configurada para evitar que um único chamador sature o pool de execução numa implementação partilhada.
Por que executar Judge0 CE na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.