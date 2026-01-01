O Judge0 CE é um sistema de juiz online de código aberto que expõe uma API HTTP JSON simples para compilar e executar código-fonte em mais de 60 linguagens de programação, incluindo C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust e Ruby. Cada submissão é compilada e executada dentro de um sandbox totalmente isolado e com recursos limitados, utilizando namespaces e cgroups do kernel Linux, prevenindo processos descontrolados, esgotamento de memória ou fugas do sistema de ficheiros.

Autoalojar o Judge0 permite-lhe construir plataformas de avaliação de código, juízes de programação competitiva ou ferramentas educacionais sem depender de serviços de execução de terceiros. É o proprietário da API, controla os limites de taxa e mantém todos os dados de submissão no seu próprio VPS. A edição CE é gratuita e com licença MIT, sem taxas por execução, independentemente do volume.