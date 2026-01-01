WUD (What's Up Docker) é o sucessor ativamente mantido de whats-up-docker, focado inteiramente em manter as imagens de contentores atualizadas em toda a infraestrutura autoalojada. Inspeciona continuamente os contentores em execução, consulta registos a montante e reporta exatamente quais as imagens que têm novas versões disponíveis — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay e registos autoalojados são todos suportados de imediato.

O autoalojamento do WUD no seu próprio VPS elimina qualquer dependência de rastreadores de atualização SaaS de terceiros e mantém o inventário completo da sua frota de contentores dentro da infraestrutura que controla. Os acionadores podem ser distribuídos para Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhooks genéricos ou reconstruir pilhas automaticamente.