Implemente WUD com instalação de um clique.
Observador de código aberto que deteta atualizações de imagens Docker e o notifica através de dezenas de canais integrados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WUD
WUD (What's Up Docker) é o sucessor ativamente mantido de whats-up-docker, focado inteiramente em manter as imagens de contentores atualizadas em toda a infraestrutura autoalojada. Inspeciona continuamente os contentores em execução, consulta registos a montante e reporta exatamente quais as imagens que têm novas versões disponíveis — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay e registos autoalojados são todos suportados de imediato.
O autoalojamento do WUD no seu próprio VPS elimina qualquer dependência de rastreadores de atualização SaaS de terceiros e mantém o inventário completo da sua frota de contentores dentro da infraestrutura que controla. Os acionadores podem ser distribuídos para Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhooks genéricos ou reconstruir pilhas automaticamente.
Principais características de WUD
Monitorização de múltiplos registos
Monitoriza atualizações em Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, e quaisquer registos personalizados sem extensões por fornecedor.
Ativar automações
Encaminha eventos de nova versão para Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, webhooks genéricos ou tarefas de reconstrução de contentores.
UI Web e API REST
Navegue pelas atualizações pendentes, inspecione os resumos e integre com painéis de controlo existentes através de uma API REST documentada.
Regras de observação granular
Inclua ou exclua contentores por etiqueta, nome ou registo, e escolha entre estratégias de comparação semver, regex ou digest.
Métricas do Prometheus
Exporta o contentor e atualiza métricas em /metrics para que as stacks Grafana existentes possam alertar sobre imagens desatualizadas.
Tamanho reduzido
Executa como um único contentor Node.js com um pequeno volume de armazenamento, adequado para pequenas instâncias VPS juntamente com cargas de trabalho de produção.
Por que executar WUD na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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