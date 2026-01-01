O Plone é um SGC de código aberto maduro, de nível empresarial, construído sobre uma base sólida em Python. Ele alimenta milhares de sites em agências governamentais, universidades, ONGs e corporações globais, com um histórico de mais de 20 anos sem uma única vulnerabilidade de execução remota de código reportada. O Plone 6 inclui a UI Clássica – um ambiente editorial completo com controlo de acesso granular baseado em funções, conteúdo multilingue, versionamento e um rico ecossistema de add-ons que excede 300 pacotes.

O autoalojamento do Plone no seu VPS oferece-lhe a propriedade completa do seu conteúdo e dados de utilizador, sem licenciamento por posto, e a flexibilidade para estender a plataforma através de add-ons Python e uma API REST que alimenta fluxos de trabalho de publicação headless e híbridos.