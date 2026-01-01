Implemente Plone com instalação de um clique.
Sistema de gestão de conteúdos seguro e de código aberto, confiado por governos, universidades e empresas há mais de duas décadas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Plone
O Plone é um SGC de código aberto maduro, de nível empresarial, construído sobre uma base sólida em Python. Ele alimenta milhares de sites em agências governamentais, universidades, ONGs e corporações globais, com um histórico de mais de 20 anos sem uma única vulnerabilidade de execução remota de código reportada. O Plone 6 inclui a UI Clássica – um ambiente editorial completo com controlo de acesso granular baseado em funções, conteúdo multilingue, versionamento e um rico ecossistema de add-ons que excede 300 pacotes.
O autoalojamento do Plone no seu VPS oferece-lhe a propriedade completa do seu conteúdo e dados de utilizador, sem licenciamento por posto, e a flexibilidade para estender a plataforma através de add-ons Python e uma API REST que alimenta fluxos de trabalho de publicação headless e híbridos.
Principais características de Plone
Segurança de nível empresarial
O Plone tem um histórico de segurança de 20 anos e uma equipa de segurança dedicada — tornando-o o SGC de eleição para organizações governamentais e de saúde que não podem permitir-se falhas de segurança.
Controlo de Acesso Granular
Defina funções e permissões em qualquer nível da árvore de conteúdo, para que editores, revisores e leitores vejam e modifiquem apenas o que lhes é permitido aceder.
Versionamento completo de conteúdo
Cada alteração de conteúdo é rastreada e reversível – compare versões, restaure estados anteriores e mantenha um registo de auditoria completo sem plugins adicionais.
Apoio Multilingue
Gerir conteúdo em vários idiomas com fluxos de trabalho de tradução incorporados, navegação com reconhecimento de idioma e controlos de publicação por idioma.
API REST
A camada plone.restapi expõe todo o conteúdo e configuração como endpoints JSON, permitindo a publicação headless, aplicações móveis e integrações de terceiros.
Ecossistema de Complementos Extensível
Mais de 300 add-ons da comunidade cobrem e-commerce, autenticação LDAP, pesquisa avançada e fluxos de trabalho personalizados – todos instaláveis sem bifurcar o core.
Por que executar Plone na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.