Foxel é uma plataforma de armazenamento em nuvem privada de código aberto que unifica ficheiros de discos locais, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox e outros backends por trás de uma única interface web. A sua característica distintiva é a pesquisa semântica alimentada por IA, que permite encontrar fotos, vídeos e documentos através de descrições em linguagem natural, em vez de nomes de ficheiro.

O autoalojamento do Foxel mantém a sua biblioteca de multimédia pessoal, arquivos de trabalho e ficheiros de equipa partilhados numa infraestrutura que controla totalmente — sem taxas por utilizador, sem dependência proprietária e sem terceiros a analisar os seus dados para criar embeddings. O controlo de acesso baseado em funções, os links de partilha assinados e os mapeamentos de protocolo via S3 API e WebDAV tornam-no adequado tanto para indivíduos como para pequenas equipas.