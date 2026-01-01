Implemente o Foxel com instalação de um clique.
Armazenamento em nuvem privada autoalojado com pesquisa semântica alimentada por IA em fotos, vídeos e documentos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Foxel
Foxel é uma plataforma de armazenamento em nuvem privada de código aberto que unifica ficheiros de discos locais, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox e outros backends por trás de uma única interface web. A sua característica distintiva é a pesquisa semântica alimentada por IA, que permite encontrar fotos, vídeos e documentos através de descrições em linguagem natural, em vez de nomes de ficheiro.
O autoalojamento do Foxel mantém a sua biblioteca de multimédia pessoal, arquivos de trabalho e ficheiros de equipa partilhados numa infraestrutura que controla totalmente — sem taxas por utilizador, sem dependência proprietária e sem terceiros a analisar os seus dados para criar embeddings. O controlo de acesso baseado em funções, os links de partilha assinados e os mapeamentos de protocolo via S3 API e WebDAV tornam-no adequado tanto para indivíduos como para pequenas equipas.
Principais características de Foxel
Pesquisa de IA Semântica
Encontre fotos e documentos descrevendo-os em linguagem simples, utilizando modelos de incorporação configuráveis e bases de dados vetoriais Milvus ou Qdrant.
Backends de armazenamento unificados
Ligue discos locais, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox e mais através de uma única interface de navegação com adaptadores conectáveis.
Controlo de acesso baseado em funções
Defina funções personalizadas com permissões de leitura, escrita, eliminação e partilha baseadas em caminho, utilizando carateres universais, regex e regras ordenadas por prioridade.
Pré-visualização de ficheiros integrada
Visualize imagens, vídeos, PDFs, documentos do Office, texto e código-fonte diretamente no navegador sem descarregar o ficheiro original.
Mapeamentos de protocolos
Exponha o seu armazenamento através de endpoints compatíveis com S3, montagens WebDAV e ligações diretas assinadas para scripts, aplicações e gestores de ficheiros do SO.
Plugin e Agente de IA
Estenda a plataforma com plugins baseados em manifestos e um agente de IA integrado que executa operações de ficheiros e tarefas de automação.
Por que executar Foxel na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.